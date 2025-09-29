Temen que nueva escuela secundaria se convierta en una escuela magnet

Algunas familias del condado de Fairfax están preocupadas de que la nueva escuela secundaria prometida desde hace mucho tiempo en la parte occidental del distrito pueda convertirse en una escuela magnet en lugar de un campus tradicional basado en la comunidad.

Casi 300 personas firmaron una petición instando a la superintendente Michelle Reid y a otros líderes del condado a convertirla en una escuela secundaria pública regular mientras se prepara para recibir a los estudiantes. Aún no se ha decidido qué tipo de programación ofrecerá la escuela, pero documentos de la junta escolar sugieren que podría comenzar a recibir a estudiantes de 9.º y 10.º grado el próximo otoño.

Los temores de la comunidad surgen poco más de un mes después de que la división escolar finalizara la venta de la antigua Academia Rey Abdullah en Herndon. El distrito adquirió la escuela privada y todo su mobiliario y tecnología por 150 millones de dólares. Los líderes del condado afirmaron que se ahorraron cientos de millones al no tener que construir el campus desde cero.

El terreno de casi 13 hectáreas cuenta con bibliotecas, salas de estudio, salones multiusos, canchas de baloncesto y campos de fútbol. En una sesión de trabajo el mes pasado, la junta escolar contempló diferentes ideas sobre el tipo de escuela que podría convertirse.

“Tener una escuela magnet allí, cuando ya la tenemos, no es necesariamente un paso en la dirección equivocada, pero sí creo que es un paso al costado”, dijo Kerin Hamel, madre de familia. “La mejor medida es convertirla en una escuela pública para reducir la sobrepoblación”.

Los estudiantes que asisten a la cercana Escuela Intermedia Carson luego pasan a varias preparatorias diferentes, lo que los separa de sus amigos, dijo Steve Pierce, padre de familia. Usar un modelo magnet para la nueva escuela podría no solucionar la sobrepoblación, dijo, y «si se preocupan por la equidad, no hay nada que genere más ganadores y perdedores que un programa magnet altamente selectivo donde solo ingresan los mejores, los más inteligentes y los más brillantes».

En una sesión de trabajo de la junta escolar del 26 de agosto , los miembros de la junta discutieron varios modelos, incluida una escuela tradicional, una escuela tradicional con academias, una escuela dentro de una escuela, una escuela magnet y un campus con un marco tradicional organizado de una manera única.

Según documentos de la junta escolar, la escuela podría tener un nombre oficial para diciembre y la selección de programas podría tener lugar en noviembre. El campus podría abrir sus puertas a algunos estudiantes para el otoño, y su primera generación de graduados podría terminar sus estudios para junio de 2029.

“Estamos hablando literalmente de 150 millones de dólares de los contribuyentes y queremos asegurarnos de que ese dinero se utilice de una manera que realmente beneficie a los niños y a las comunidades”, dijo Pierce.

Cuando se le preguntó sobre las preocupaciones de la comunidad, un portavoz del sistema escolar dijo que no hay un impulso para un tipo específico de escuela o programa en la etapa actual del proceso, y «se considerarán cuidadosamente múltiples opciones a medida que evaluamos el mejor uso de este nuevo y emocionante espacio para nuestros estudiantes».

Hamel, que tiene un hijo en la escuela primaria y otro en la escuela secundaria, dijo que una nueva escuela magnet podría ser una incorporación importante en el futuro, pero la escuela pública tradicional es necesaria «porque eso es realmente, nuevamente, lo que se ha prometido».

“Entiendo que una escuela pública tradicional no necesariamente va a resolver todos esos problemas de la noche a la mañana”, dijo Hamel. “Pero creo que mucha gente, si tiene hijos en edad escolar y ha estado pensando en la preparatoria o si ya están en ella, ya sabe que la situación es bastante grave. Tenemos escuelas que están al límite de su capacidad o que lo estarán muy pronto si no se toman medidas drásticas”.

Pierce, por su parte, afirmó que varios miembros de la junta escolar y un miembro del personal del superintendente reconocieron la petición y su mensaje. Espera que los líderes escolares sean transparentes sobre los próximos pasos del proceso.

“Mi esperanza y mi creencia es que si nos escuchan, nos escucharán y harán lo correcto”, dijo.