Suspenden los programas de ayuda y asistencia para trabajadores federales

Algunas empresas y gobiernos locales de la región de DC están ofreciendo ayuda a los trabajadores federales, muchos de los cuales están suspendidos y no recibirán su salario durante el cierre del gobierno.

Se espera que decenas de miles de trabajadores federales sean suspendidos temporalmente debido a que la administración del presidente Donald Trump también amenazó con despidos masivos debido al cierre.

Aquí encontrará programas de asistencia y apoyo para trabajadores federales y otras personas afectadas por el cierre:

Alimento

El Banco de Alimentos del Área Capital está ofreciendo alimentos gratuitos a los trabajadores federales durante el cierre, a partir del martes 21 de octubre. Las ofertas incluyen productos frescos y artículos no perecederos.

Estas son las cinco ubicaciones de recogida:

los martes

De mediodía a 2 p.m. No Limits Outreach Ministries, ubicado en 7721 Barlowe Rd, Hyattsville, Maryland 20785

Miércoles

De 10 a 11:30 horas So What Else, ubicado en 6001 Executive Blvd., North Bethesda, Maryland

Viernes

De 11 a. m. a 1 p. m. United Community, ubicada en 7511 Fordson Rd, Alexandria, Virginia 22306

De 11 a. m. a 1:30 p. m. Urban Outreach, ubicado en 5343 C St SE, DC 20019

Sábado

De 1 a 2:30 pm Fundación LindaBen, ubicada en 10739 Tucker St, Beltsville, Maryland 20705

Los trabajadores deben mostrar una identificación oficial en las visitas temporales del banco de alimentos. WTOP tiene más información sobre los planes aquí .

Servicios públicos

Pepco y Baltimore Gas and Electric :

Opciones de pago flexibles: Ambas compañías ofrecen acuerdos de pago de hasta 12 meses y planes de facturación presupuestarios, según un comunicado de prensa.

Exención de cargos por pagos atrasados: los clientes afectados pueden obtener una exención de 30 días en los cargos por pagos atrasados ​​en incrementos.

Recursos proactivos: Pepco cuenta con un Buscador de Asistencia y un Servicio de Ventanilla Única que ayuda a los clientes a encontrar programas para los que podrían calificar. BGE cuenta con un Buscador de Asistencia de autoservicio .

Pepco y BGE dijeron que a los clientes no se les pedirá que proporcionen una identificación gubernamental para obtener acceso al soporte.

Los detalles de BGE se pueden encontrar aquí . Los detalles de Pepco se pueden encontrar aquí .

WSSC Agua:

La empresa de servicios de agua más grande de Maryland suspenderá los cortes de servicio y eliminará los cargos por pagos atrasados ​​para los clientes directamente afectados por el cierre del gobierno, según un comunicado de prensa.

Lyn Riggins, portavoz de WSSC, dijo a WTOP que los clientes de la empresa de servicios de agua «no tendrán que preocuparse por un corte del servicio de agua» si no pueden pagar sus facturas durante el cierre.

Riggins dijo que el programa Get Current de la empresa de agua , que ofrece condonación de una parte de la factura del cliente y que debía finalizar a fines de octubre, se extenderá por un mes.

Gas de Washington:

El Programa de Asistencia Energética para Hogares de Bajos Ingresos ( LIHEAP ) ofrece subvenciones para ayudar a las familias a pagar sus facturas de gas. El miércoles se reabrió la solicitud del programa a través del Departamento de Energía y Medio Ambiente.

Finanzas

Las cooperativas de crédito están ofreciendo recursos para ayudar a los trabajadores federales y a las familias militares afectadas por el cierre del gobierno.

Michele Evermore, investigadora principal de la Academia Nacional de Seguros Sociales, aconseja a los empleados federales que consulten con sus bancos si necesitan ayuda para pagar sus facturas, realizar pagos de tarjetas de crédito o necesitan un préstamo.

“Acabo de registrarme en la Cooperativa de Crédito Federal del Senado de EE. UU. y tienen disponible un préstamo sin intereses de $5,000 para personas que están suspendidas de trabajo”, dijo.

Kathy Roth-Douquet, directora ejecutiva y presidenta de la junta directiva de Blue Star Families, dijo a WTOP que las cooperativas de crédito militares están ofreciendo descuentos similares.

“Y es importante saber que sus bancos trabajarán con ellos”, dijo.

Cooperativas de crédito y ayuda:

Navy Federal Credit Union está ofreciendo a los miembros elegibles que puedan verse afectados por interrupciones en sus cheques de pago durante el cierre préstamos máximos de $6,000 según el monto del último depósito directo elegible.

PenFed Credit Union ofrece préstamos de protección de cheques de pago, omisiones de pagos y asistencia para préstamos hipotecarios.

USAA está ayudando a sus miembros con préstamos con 0 % de interés de hasta $6000 y acuerdos de pago especiales para primas de seguros de automóviles y de propiedad, así como seguros de vida y de salud.

First Command ofrece un préstamo por adelantado de pago con una tasa de porcentaje anual del 0% sin cargos ni intereses.

Virginia

El soporte disponible incluye:

Los empleados y contratistas federales no pueden ser desalojados ni objeto de ejecución hipotecaria durante un cierre del gobierno federal, según la ley estatal .

Condado de Fairfax:

En respuesta al cierre, el país ha extendido la fecha límite para que los residentes paguen el impuesto sobre bienes personales , también conocido como impuesto sobre vehículos . Los residentes tienen hasta el 5 de noviembre para pagar sin penalizaciones.

Alejandría:

La ciudad de Alexandria está ofreciendo recursos de ayuda a corto plazo a residentes y empresas, según un comunicado de prensa de la ciudad.

En términos de alivio de cumplimiento , hay planes de pago extendidos disponibles para las personas directamente afectadas por el cierre, aunque se acumularán multas e intereses.

Maryland

El gobernador de Maryland, Wes Moore, anunció que los empleados federales pueden viajar gratis en el tren MARC y el autobús suburbano durante el cierre del gobierno. Para viajar gratis, deben mostrar una identificación federal.

El soporte disponible incluye :

Los empleados federales con licencia pueden solicitar el seguro de desempleo . Deberán devolverlo una vez finalizado el cierre y recibir el pago retroactivo.

Los empleados «exceptuados» o esenciales, que deben continuar trabajando durante el cierre sin recibir su sueldo, pueden solicitar el Programa Federal de Préstamos por Cierre del Departamento de Trabajo de Maryland . Este programa ofrece un préstamo único sin intereses de $700 para ayudar a los trabajadores a cubrir gastos como el alquiler y la compra de alimentos. El préstamo debe reembolsarse 45 días después de la finalización del cierre.

Los empleados federales con licencia temporal que corren riesgo de desalojo o ejecución hipotecaria pueden solicitar al tribunal una suspensión temporal. A diferencia de Virginia, estas protecciones no se aplican a los contratistas.

El estado cuenta con protecciones para evitar que las compañías de electricidad y gas corten el servicio a empleados suspendidos que no pagan sus facturas. Estas protecciones entran en vigor al octavo día del cierre gubernamental.

Si el cierre continúa, el Programa Federal de Préstamos para el Cierre se abrirá el 6 de octubre. El programa ofrece un préstamo sin intereses de $700 a los empleados afectados, que deberá ser devuelto 45 días después de que finalice el cierre.

Condado de Montgomery: