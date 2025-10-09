Sospechoso de homicidio muere tras tiroteo con la policía de DC

Un sospechoso de homicidio murió después de un tiroteo con la policía de DC el jueves por la mañana en Columbia Heights, según el jefe del departamento de policía.

Lo buscaban por asesinato en primer grado por la muerte de Maurisha Singletary, de 33 años, de Northeast , quien fue encontrada muerta el domingo por la noche dentro de una casa en la cuadra 4000 de Minnesota Avenue NE, cerca de Benning Road.

La jefa de policía de DC, Pamela Smith, dijo que un grupo de trabajo conjunto que involucra a la policía de DC, alguaciles estadounidenses y otros tenía una orden de arresto para el sospechoso, que no ha sido identificado públicamente.

Un miembro del grupo de trabajo fue al apartamento del sospechoso en la cuadra 1400 de Girard Street el jueves por la mañana.

“Esta mañana, se produjo un tiroteo entre el sospechoso y los miembros del equipo de trabajo”, declaró Smith en conferencia de prensa. “El sospechoso recibió varios impactos de bala”.

Murió en el lugar, dijo Smith.

Smith dijo que nadie del equipo de trabajo resultó herido.

El arma de fuego del sospechoso fue recuperada dentro del apartamento, dijo.

Smith dijo que la investigación aún era preliminar y «aún está en proceso de elaboración».

El caso continúa bajo investigación.