Sindicato expresa falta de confianza en el sheriff Max Uy ante preocupaciones por falta de personal

El sindicato que representa a los ayudantes del sheriff del Condado de Montgomery votó que no tiene confianza en el sheriff Max Uy.

Gino Rene, presidente de UFCW Local 1994, afirmó: “El sheriff Uy tomó lo que alguna vez fue una agencia de aplicación de la ley respetada y la sacó del camino”.

Rene señaló que casi el 80% de los ayudantes votaron para autorizar la declaración de falta de confianza. El sindicato culpa a Uy por la salida de 30 agentes desde que fue elegido en 2022.

Uy defendió su historial y sobre la votación dijo: “Duele, me preocupa y lo tomo en serio. Lo tomo muy en serio”.

El sheriff atribuye la escasez de personal de la agencia a lo que calificó como una “tormenta perfecta” de ayudantes que alcanzaron la edad de jubilación y decidieron irse a otras agencias policiales.

El sindicato está apoyando a un candidato que se enfrenta a Uy. Se trata de Will Milam, un ex subjefe retirado de la Oficina del Sheriff del Condado de Prince George. Tanto Uy como Milam son demócratas.

Sheriff Maxwell C. Uy/ Photo MoCo oficial website.