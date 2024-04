Este mes se abrirá un tercer canal en el puerto de Baltimore después del colapso del puente Francis Scott Key hace dos semanas, y la delegación del Congreso de Maryland patrocinará una legislación que busca ayuda federal para pagar el 100% del costo de un nuevo puente. , dijo el martes el senador Ben Cardin.

Cardin dio la actualización después de reunirse con la delegación del Congreso estatal y el gobernador de Maryland, Wes Moore, en el Capitolio de Washington.

“Ahora tenemos dos canales alternativos que están abiertos. Tenemos un tercer canal que estará abierto este mes y que se ocupará de la mayor parte del tráfico hacia el puerto de Baltimore. Y para finales de mayo esperamos reabrir todo el canal”, dijo Cardin.

El puente se derrumbó el 26 de marzo después de ser golpeado por el carguero Dali, que se quedó sin energía poco después de zarpar, y los restos bloquearon el principal canal de envío del puerto.

Cardin también dijo que liderará un esfuerzo para introducir una legislación que aclare que los fondos federales se utilizarán para pagar el costo total de reemplazar el puente. Señaló que el gobierno federal cubrió el 100% de la reconstrucción del puente Interestatal 35W en Minnesota después de que colapsara en el río Mississippi en 2007.

«La legislación que vamos a ofrecer será hacer lo que se hizo en desastres anteriores para dejar en claro que es un costo 100% federal con respecto a los dineros que ya se han asignado», Cardin.

El demócrata añadió que se ha sentido alentado por las conversaciones que ha tenido con los republicanos: «Han estado muy abiertos a esta legislación».

El representante Andy Harris, el único miembro republicano del Congreso de Maryland, apareció con los demás legisladores para unirse a ellos para expresar su apoyo, diciendo que “la tragedia no conoce partidismo”.

“Esta no fue una tragedia republicana. No fue una tragedia demócrata. Y la solución no será partidista”, dijo Harris. «Será una solución bipartidista».

Cardin dijo que cualquier fondo recuperado de terceros responsables o de sus seguros “se destinará a aliviar a los contribuyentes federales”, pero eso no retrasará el trabajo para reemplazar el puente.

«No nos demoraremos hasta que se establezca la responsabilidad, pero una vez que se establezca la responsabilidad y se reciban los fondos, estos irán a parar a los contribuyentes», dijo Cardin.

El secretario de Transporte de Estados Unidos, Pete Buttigieg, se hizo eco de ese mensaje.

“Nuestra expectativa es que el contribuyente federal sea compensado, pero no queremos que eso se interponga en el camino. Es por eso que, independientemente de los litigios de seguros y otros procesos relacionados, no vamos a esperar a que se desarrollen para asegurarnos de que estos dólares lleguen a donde deben estar”, dijo Buttigieg.

También reiteró el compromiso del presidente Joe Biden de garantizar que el gobierno federal pague el nuevo puente.

Aún no está claro cuánto será ese costo y dependerá en gran parte del diseño, dijo Cardin.

“Ha habido un aumento del 3,000% desde 1975, cuando se construyó este puente, en lo que respecta a la cantidad de tráfico de carga que pasa por el canal mismo, por lo que necesita satisfacer las necesidades actuales en cuanto a estructura, altura, etc. y eso se está evaluando mientras hablamos”, dijo Cardin.

Las autoridades creen que seis trabajadores (inmigrantes de México, Guatemala, Honduras y El Salvador) cayeron y murieron en el río Patapsco cuando el puente se derrumbó. Otros dos sobrevivieron. Se han recuperado tres cadáveres, pero continúa la búsqueda de los demás.

Moore dijo que el estado sigue centrado en apoyar a las familias de los seis trabajadores y lograr su cierre. Después de la reunión en Washington, regresó a la capital del estado para firmar una legislación que ayuda a los empleados portuarios afectados por el colapso del puente.

La legislación, que entra en vigor inmediatamente con su firma, autoriza el uso del fondo de emergencia del estado y permite al gobernador usar las reservas estatales para ayudar a algunas pequeñas empresas a evitar despidos y alentar a las empresas que se trasladan a otros puertos a regresar a Baltimore cuando sea necesario. reabre. También crea un programa de becas para los hijos de trabajadores del transporte que hayan fallecido en el trabajo desde 2022.