Rescatan a estudiante que fue arrastrado por la inundación en la escuela

Inundaciones repentinas afectaron partes de Pensilvania y Maryland, incluso en Westernport, donde las aguas inundadas superaron el segundo piso de una escuela primaria.

Las autoridades dijeron que alrededor de 150 estudiantes y 50 adultos tuvieron que ser evacuados de la Escuela Primaria Westernport.

200 personas rescatadas de una escuela primaria inundada en Maryland:

Jessica Guay de KDKA-TV habló con dos jóvenes estudiantes y su madre, quienes están agradecidos de estar en casa a salvo el martes.

Los hermanos Wade no quieren volver a vivir este día en la escuela.

“Cada vez que bajábamos para subir al bote, el primer piso se inundaba”, dijo Quinton Wade, un estudiante de segundo grado de la Escuela Primaria Westernport.

“El primer piso estaba inundado hasta el techo”, dijo William Wade, un estudiante de cuarto grado de la Escuela Primaria Westernport.

Los padres corren a la escuela primaria Westernport para salvar a sus hijos:

La inundación llegó tan rápido que atrapó a William y Quinton Wade dentro de la escuela primaria. Sus padres corrieron desde sus trabajos a la escuela para recoger a sus hijos.

“No recibí ninguna llamada de la escuela. No tenía ningún plan. No sabía nada. Así que, mi instinto me dijo que buscara a mis hijos”, dijo Alley Wade, la madre de los niños.

Incluso cuando llegó a la escuela, el agua estaba demasiado alta para que pudiera hacer algo. Tuvo que esperar en tierra firme a que llegaran los barcos de rescate para rescatar a sus hijos y a las demás personas.

“Fui en una lancha y nos llevaron a un lugar donde no había agua y vimos lo alta que estaba”, dijo William Wade. “Fuimos a las vías del tren y nos subimos como a una especie de camión. Nos quitamos los chalecos salvavidas y nos llevaron a una iglesia”.

Dos horas después de que comenzaran los rescates, los niños se reencontraron con sus padres. Su madre nunca había visto una inundación tan grave en su pueblo.

«Nunca. Creo que hubo una inundación terrible en 1996, pero yo tenía 4 años», dijo Alley Wade.

Ella está agradecida con todos los que ayudaron a mantener a sus hijos a salvo.

“Los socorristas y el profesorado de esa escuela fueron fenomenales porque estoy segura de que estaban igual de asustados”, dijo.

Y es un día escolar que sus hijos nunca olvidarán.

«Estoy feliz de estar vivo», dijo William Wade.

La familia dice que su casa está bien, pero conocen a personas en el centro que ahora están lidiando con el problema del agua en sus casas.