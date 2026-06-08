Registran el primer descenso de la delincuencia desde 2018

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La dotación de personal sigue siendo un desafío importante

El condado de Arlington, en Virginia, registró su primer descenso general de la delincuencia en 2025, lo que supone la primera disminución en la región desde 2018.

Los hallazgos se derivan del informe anual del Departamento de Policía del Condado de Arlington , publicado la semana pasada.

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Según el informe, las autoridades constataron que la tasa general de delincuencia disminuyó un 10,9%.

Los delitos denunciados contra las personas registraron un ligero aumento del 0,5%. El informe señala que este incremento se debió principalmente a un aumento de los delitos de intimidación.

Según el informe, el delito más denunciado —los delitos contra la propiedad— disminuyó un 14,9%, con descensos significativos en la mayoría de las subcategorías.

Según el informe, los delitos denunciados contra la sociedad aumentaron ligeramente en un 1,7%, debido principalmente a infracciones relacionadas con el uso de equipos para el tráfico de drogas.

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“Los agentes y el personal profesional siguieron priorizando la seguridad en el transporte mediante un enfoque doble de educación y aplicación de la ley”, dijo el jefe del condado de Arlington, Andy Penn.

“Los esfuerzos proactivos para mantener nuestras carreteras seguras para todos los viajeros dieron como resultado un aumento del 25,9 % en las multas y advertencias de tráfico, un aumento del 10,2 % en las multas y advertencias de estacionamiento y un aumento del 46,1 % en las detenciones por conducir bajo los efectos del alcohol”, dijo el jefe.

Penn afirmó que la dotación de personal sigue siendo un desafío importante para su departamento y para la profesión policial en general. El condado de Arlington anunció previamente que el salario inicial de los agentes aumentaría a 90 012 dólares y que otros rangos de agentes también recibirían aumentos salariales.

“El éxito de nuestra agencia es un reflejo directo del excelente trabajo que realizan nuestros oficiales y personal profesional al servicio de la comunidad de Arlington”, dijo.

“Tenemos la suerte de contar con un equipo tan dedicado y profesional, comprometido con la seguridad pública. Sigo sintiéndome increíblemente orgulloso del trabajo que realizan día tras día”, afirmó.

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Penn también reconoció el programa automatizado de seguridad PhotoSPEED, que incorporó 18 cámaras de tráfico adicionales a la iniciativa. Afirmó que esta expansión contribuyó a reforzar las medidas de seguridad en las zonas escolares del condado.