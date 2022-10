Recompensa de $ 50,000

El Servicio de Inspección Postal de EEUU ofrece $50,000 como recompensa por información sobre un presunto robo en el servicio postal. Este hecho ocurrió después de las 11:30 am del jueves en la cuadra 7600 de Coddle Harbor Lane, en Potomac, Maryland. En un comunicado no incluyó información sobre qué propiedad, si hubo alguna, se perdió en el robo. Cualquier persona con información sobre el particular puede comunicarse con el USPIS llamando al 1-877-876-2455 y refiriéndose al número de caso 3868070.