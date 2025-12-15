¿Qué hará ahora el gobernador republicano de Virginia, Glenn Youngkin? No está listo para revelar nada

Casi desde el momento en que Glenn Youngkin se convirtió en gobernador de Virginia hace cuatro años, el mundo político se ha preguntado qué será lo próximo para un republicano que parecía mantener un pie en el movimiento MAGA y el otro en el establishment tradicional del club de campo del partido.

Él aún no está listo para decirlo.

¿Quiere ser presidente? «Estoy centrado en Virginia», dijo.

¿Quiere dirigir el Departamento de Seguridad Nacional? «No me gusta ese juego».

¿Qué tal otro rol en la administración del presidente Donald Trump? «He estado increíblemente concentrado cada día en lo que necesitamos hacer para transformar Virginia».

Durante una entrevista con The Associated Press, Youngkin insistió en que no está pensando en el futuro tras ser reemplazado por la demócrata Abigail Spanberger el próximo mes. Pero no cabe duda de que se ha estado preparando para un futuro post-Trump que aún no ha llegado, dejando a quien desde hace tiempo se considera una potencial estrella republicana sin un próximo paso claro.

El verano pasado, Youngkin encabezó las cenas anuales en Iowa y Carolina del Sur, estados con primarias tempranas que serían plataformas de lanzamiento ideales para una campaña presidencial. El exejecutivo del Grupo Carlyle posee una fortuna personal que podría impulsar una candidatura, si decidiera presentarla.

«Si Glenn Youngkin se postula a la presidencia, estoy totalmente a favor», dijo el delegado republicano Israel O’Quinn, veterano legislador de Virginia. «Creo que sería un presidente fantástico, si eso es lo que quiere».

Otros dicen que perdió su oportunidad.

“Probablemente puedas encontrar algunos chalecos rojos” —un sello distintivo de Youngkin— “en oferta en tiendas de segunda mano por $1, y eso está registrado”, dijo el senador demócrata de Virginia, Scott Surovell.

‘MAGA lite a MAGA completo’

Youngkin se convirtió rápidamente en un republicano a tener en cuenta después de derrotar al incondicional demócrata Terry McAuliffe en 2021. Trump seguía manteniendo un perfil bajo después del ataque del 6 de enero de 2021 al Capitolio de los Estados Unidos por parte de una turba de sus partidarios, y algunos líderes del partido estaban ansiosos por encontrar otro abanderado .

Un político que pudiera dinamizar la base de MAGA y cortejar a los votantes indecisos en un estado púrpura parecía una posibilidad prometedora.

Pero para 2024, Youngkin desistió de la contienda. Trump arrasó con la competencia camino a la nominación republicana y luego ganó un segundo mandato .

Con el regreso de Trump a la Casa Blanca, Youngkin ha sido un firme defensor. Apoyó los recortes de la administración a la fuerza laboral federal y otros programas, a pesar de su impopularidad entre muchos virginianos que dependen del vecino estado de Washington para su sustento.

El estratega político Bob Holsworth, radicado en Richmond, describió a Youngkin como alguien que pasó de un “MAGA light a un MAGA completo” en cuatro años.

“Ha hecho este cálculo: ahí está el Partido Republicano, y ahí va”, dijo Holsworth. Añadió: “Pero al mismo tiempo, creo que si realmente puede conectar con la base del MAGA es una incógnita”.

Alex Conant, un estratega republicano, se mostró más confiado en la capacidad de Youngkin para abarcar todas las facciones del partido en el futuro.

“Si la popularidad política de Trump cae, el movimiento MAGA seguirá siendo importante”, dijo. “Youngkin ha demostrado su capacidad para atraer tanto a los partidarios de Trump como a los republicanos, quienes son los primeros en distanciarse de él”.

Youngkin enfrentó promesas políticas y peligros

A los gobernadores de Virginia no se les permite cumplir mandatos consecutivos, por lo que solo tienen cuatro años para dejar su huella antes de que llegue el momento de decidir qué sigue.

Youngkin intentó demostrar sutileza política como gobernador. Cautivó a los donantes con su experiencia en capital privado y su elegancia de padre suburbano. En su oficina en un edificio gubernamental de Virginia, Youngkin tenía Legos en la mesa de centro y una pelota de baloncesto en un lugar destacado. Las palas de las primeras obras de construcción de empresas adornaban la pared.

“Virginia está más fuerte que nunca”, dijo Youngkin en la entrevista, repitiendo casi de forma idéntica lo que les había dicho a los legisladores este año. “Finanzasamente, está más fuerte que nunca. Económicamente, tenemos más oportunidades que nunca y estamos creciendo”.

Pero hubo desafíos en el camino, incluyendo un estancamiento legislativo con los demócratas, quienes ampliaron su control de la legislatura estatal durante el mandato de Youngkin. El gobernador vetó aproximadamente 400 proyectos de ley aprobados por la legislatura, y los legisladores demócratas condenaron al fracaso muchas de sus iniciativas, como la construcción de un nuevo estadio para los Washington Wizards y los Capitals en Virginia.

La relación de Youngkin con Trump también tuvo altibajos. En 2022, Trump se burló del nombre del gobernador en redes sociales diciendo que «suena a chino» y acusó a Youngkin de no apreciar el apoyo de MAGA. Posteriormente parecieron reconciliarse, y este año el presidente describió a Youngkin como «un gran gobernador, uno de los mejores gobernadores de nuestro país».

Youngkin le devolvió el favor, diciendo que Trump estaba “haciendo que Estados Unidos volviera a ser grande, y junto con eso, haciendo que Virginia también fuera grande”.

Pero la aceptación no rindió frutos políticos. La sucesora elegida por Youngkin, la vicegobernadora Winsome Earle-Sears, perdió por 15 puntos frente a Spanberger el mes pasado. Los republicanos también perdieron 13 escaños en la Cámara de Delegados.

Los demócratas obtuvieron victorias similares en Nueva Jersey , demostrando un impulso que esperan los lleve a una ola azul en las elecciones de mitad de período.

Los demócratas han estado ganando terreno en Virginia

Youngkin rechazó la idea de que la agenda de Trump -y su apoyo a ella- contribuyeron a las pérdidas, argumentando que el cierre del gobierno federal de 43 días «se convirtió en una cacofonía en torno a todo» para los votantes.

También rechazó la idea de que la ausencia de Trump en la campaña electoral contribuyó a la derrota de los republicanos de Virginia. El presidente no hizo campaña en el estado y no respaldó a Earle-Sears por su nombre.

“La describió como una excelente candidata”, dijo Youngkin sobre el respaldo de Trump. “Describió a su oponente como un mal candidato. Realizó dos teleconferencias, una más de las que hizo conmigo cuando era candidato”.

Puede que Youngkin no culpe a Trump por las pérdidas de Virginia, pero algunos de los aliados más leales de Trump han criticado al gobernador.

«Glenn Youngkin, anoche terminaste tu carrera política», publicó Steve Bannon’s WarRoom en X tras las elecciones de noviembre. «Destruiste al Partido Republicano en Virginia durante una GENERACIÓN».

Dijo que Youngkin no debería haber respaldado a Earle-Sears, quien una vez describió a Trump como una carga para el partido.

Mientras tanto, los demócratas de Virginia también le dan crédito a Youngkin por sus victorias de noviembre, argumentando que se inclinó demasiado hacia la derecha mientras lideraba un estado púrpura.

«Creo que se mirará al espejo y se arrepentirá de haber aceptado todas las tonterías de MAGA», dijo Surovell, líder de la mayoría del Senado estatal.