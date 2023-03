Proyecto de ley prohibiría matrimonios menores de 16 años en Virginia Occidental

El Senado de Virginia Occidental aprobó el viernes por la noche un proyecto de ley sobre el matrimonio infantil después de que se cambiara para prohibir que cualquier persona menor de 16 años se case y prohibir las diferencias de edad de más de cuatro años para los menores de 16 años. y 17 años.

El Senado aprobó el proyecto de ley en una votación de 31-1. Ahora pasa a la Cámara de Diputados, que anteriormente aprobó su propia versión. La sesión legislativa termina el sábado.

“Quiero que aprobemos algo porque nuestra situación actual es intolerable”, dijo el senador republicano del condado de Morgan, Charles Trump.

Actualmente, los niños pueden casarse a partir de los 16 años en Virginia Occidental con el consentimiento de los padres. Permite que cualquier persona más joven que eso se case con la renuncia de un juez.

El proyecto de ley del Senado eliminaría la posibilidad de que cualquier persona menor de 16 años pueda casarse. Aquellos de 16 y 17 años tendrían que obtener el consentimiento de los padres y no podrían casarse con alguien que fuera mayor de cuatro años.

Los matrimonios legales existentes, incluidos los realizados en otros estados, no se verían afectados.

Se pensó que el proyecto de ley estaba muerto el miércoles por la noche cuando el Comité Judicial del Senado lo rechazó, pero Trump lo resucitó en el pleno del Senado el jueves y pasó a la votación final del viernes.

Según el grupo sin fines de lucro Unchained At Last, que busca poner fin al matrimonio infantil y forzado, siete estados han fijado la edad mínima para contraer matrimonio en 18 años, todo desde 2018. Los partidarios de dicha legislación dicen que reduce la violencia doméstica, los embarazos no deseados y mejora la vida. de adolescentes

Trump dijo que la mayoría de los estados permiten que los jóvenes de 16 y 17 años se casen con algunos requisitos adjuntos.

“Sé que este ha sido un tema polémico entre varias personas”, dijo Trump. “Espero que esto sea visto como un compromiso razonable y aceptable y un cambio necesario a nuestra ley. Pondría a Virginia Occidental en línea con la gran mayoría de los estados del país”.

Aunque las cifras recientes no están disponibles, según el Pew Research Center, Virginia Occidental tuvo la tasa más alta de matrimonios infantiles entre los estados en 2014, cuando el promedio de cinco años del estado fue de 7,1 matrimonios por cada 1000 niños de 15 a 17 años.

El senador republicano del condado de Putnam, Eric Tarr, dijo que se casó en la escuela secundaria a los 17 años y que su primer hijo nació cinco días después de graduarse. Dijo que le gustaba la versión de Trump del proyecto de ley porque “protege a la familia”.

El senador republicano del condado de Kanawha, Mike Stuart, dijo que su madre se casó a los 16 años y que sus padres todavía están juntos.

“No digo eso con ninguna cantidad de vergüenza”, dijo.

Stuart, exfiscal federal, agregó que el proyecto de ley no sería una cura para la explotación sexual infantil en el estado. Dijo que ese desafío se ayudaría a través de más educación, financiación, aplicación de la ley y fiscales.

“Nuestra ley en West Virginia es bastante buena. Con esta enmienda se vuelve aún mejor”, dijo Stuart. “Y no hay un estado en el país que pueda igualar a Virginia Occidental en estos temas”.

El único voto en contra del proyecto de ley provino del senador demócrata del condado de Cabell, Mike Woelfel.

“Nuestro estado ha invertido mucho dinero en mejorar nuestra imagen nacional”, dijo Woelfel. “Cada vez que tenemos un debate como este hablando de niñas novias, agregamos a esa imagen negativa. Dejémoslo en 18. Dios mío, es el matrimonio. ¿Cómo diablos pueden los adolescentes negociar un matrimonio en este momento? El matrimonio es para adultos”.