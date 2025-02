Proyecto de ley en Maryland prohibiría el arresto de personas sin hogar que vivan en terrenos públicos

Legisladores de Maryland, discuten proyecto de ley que consagraría ciertos derechos para las personas sin hogar en el estado.

«La decisión de la Corte Suprema en el caso City of Grants Pass, Oregon v. Johnson básicamente ha otorgado a las localidades la licencia para reubicar a una persona sin vivienda, incluso si no hay espacios seguros para ella», dijo la delegada demócrata Bernice Mireku-North, del condado de Montgomery, quien patrocina el Proyecto de Ley 487 de la Cámara de Representantes.

La legislación, que cuenta con un proyecto de ley idéntico presentado en el Senado estatal, permitiría a las personas sin hogar en Maryland vivir y conservar sus pertenencias en espacios públicos. La policía solo podría retirarlas de parques públicos y otros espacios si se les ofrece una opción de alojamiento bajo techo.

El proyecto de ley también prohíbe que las ciudades y condados de Maryland criminalicen la vagancia.

Durante una audiencia sobre la legislación ante el Comité Judicial de la Cámara de Representantes, David Prater, asistente del Fiscal General en la división de Derechos Civiles, habló favorablemente sobre la iniciativa.

«Lo que hace este proyecto de ley es restablecer una regla de sentido común: que es cruel e ineficaz criminalizar a las personas que experimentan la falta de vivienda simplemente por existir en espacios públicos», dijo Prater.

El proyecto de ley no permite indulgencia ante ninguna actividad delictiva, incluyendo crímenes violentos, acoso o incluso la micción en público.

Eric Tars, del National Homelessness Law Center, testificó en apoyo de la legislación.

«La única razón por la que alguien no quiere que este proyecto de ley se apruebe es porque desea poder arrestar a los residentes de Maryland que no pueden pagar el alquiler, no por cometer un crimen violento, sino simplemente por el acto de tratar de dormir o resguardarse», afirmó Tars.

La Oficina del Sheriff del Condado de Talbot ha manifestado una fuerte oposición al proyecto de ley, incluso publicando un video en el que critican la legislación. El sheriff Joseph Gamble argumentó que esta medida haría mucho más difícil mantener los espacios públicos, como parques e incluso terrenos escolares.

Otros ciudadanos privados también testificaron en contra del proyecto de ley durante la audiencia del miércoles pasado.

«Este proyecto de ley permite que las personas sin hogar vivan en espacios públicos y garantiza la privacidad de sus pertenencias», dijo Mimi Schwartz. «Eso genera caos para el resto de nosotros y, en mi opinión, no ayuda a las personas sin hogar a largo plazo, porque normaliza la falta de vivienda en lugar de tratar de solucionarla».

Schwartz también argumentó que la norma podría atraer a más personas sin hogar a Maryland desde otros estados donde las reglas son más estrictas.

«¿Por qué no dejamos que cada comunidad decida qué es lo mejor para sus residentes, tanto los que tienen hogar como los que no?», dijo Schwartz. «Esa es parte de la belleza de los gobiernos municipales. Algunas ciudades podrían querer ayudar a las personas sin hogar trabajando arduamente para solucionar los problemas que típicamente las llevaron a esa situación».

Los patrocinadores del proyecto de ley dijeron que están abiertos a trabajar en enmiendas antes de que se lleve a cabo la votación.