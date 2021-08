Preso de Virginia es asesinado en su celda

Un preso de Virginia asesinado en su celda durante un aparente ataque de otro preso ha sido identificado como un ex empresario de Suffolk.

Mark A. Grethen, de 63 años, fue víctima de un aparente homicidio el martes por la noche en el Centro Correccional de Lawrenceville, según el Departamento de Correcciones del estado.

Grethen tenía alrededor de dos décadas en su sentencia de 26 años por agredir sexualmente a niños cuando fue atacado, informó The Virginian-Pilot of Norfolk. Su nombre no se dio a conocer de inmediato en el momento de su muerte, mientras que los funcionarios se comunicaron con su familia.

Grethen fue condenado en 2001 por dos cargos cada uno de sodomía forzada, agresión sexual agravada y libertades indecentes con un niño, informó el periódico.

El otro preso en el ataque de la celda está cumpliendo una sentencia de 22 años por delitos que incluyen robo, heridas maliciosas y asalto por parte de un preso o en libertad condicional a un empleado. El Departamento de Correcciones no ha identificado al aparente agresor.

Después de su condena, Grethen fue seleccionado brevemente por un grupo republicano nacional para un premio basado en sus donaciones. Pero el premio fue rescindido cuando se dieron a conocer sus delitos, según el diario.

El Centro Correccional de Lawrenceville es la única prisión privatizada de Virginia.

