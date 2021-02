Policías negros denuncian discriminación por policía estatal de Maryland

AP

Soldados negros del Departamento de Policía Estatal de Maryland han acusado a la agencia de racismo y discriminación, señalando disparidades en disciplina y promociones, así como subrepresentación y supuestos casos de represalias, según un senador estatal.

La senadora estatal de Maryland Joanne Benson, del condado de Prince George, se reunió con más de 20 soldados negros que le presentaron documentos que detallaban sus afirmaciones, informó el jueves el WRC en Washington. La estación de televisión no identificó a los soldados porque los que hablaron están violando la política del departamento.

«Tenían el papeleo. Tenían la prueba», dijo Benson. «Habían hecho los deberes en relación con los incidentes que se han producido y los problemas que estaban experimentando».

Benson, una demócrata, dijo que llamaría al superintendente Woodrow «Jerry» Jones antes del Caucus Negro legislativo. Jones ha dirigido la policía estatal de Maryland durante el último año.

«Es inaceptable. No vamos a seguir adelante con eso», dijo Benson.

La agencia ha negado las acusaciones, pero no respondió a la solicitud de comentarios de la estación.

Benson también dijo que le preocupa el bajo número de soldados negros de rango en la agencia. Según las estadísticas proporcionadas por la policía estatal de Maryland, los oficiales negros representan el 8,9% de los oficiales comisionados de alto rango y el 11% de los oficiales no comisionados de la agencia, y muy pocos llegan a los tenientes.

«Estamos hablando de soldados que han estado allí 16, 17, 18, en un caso 25 años», dijo Benson. «Cuando llegan a un punto en el que son elegibles para una promoción, las reglas cambian.»

Benson no pudo ser contactado de inmediato para hacer comentarios por The Associated Press el jueves por la noche. Su buzón de voz del teléfono celular estaba lleno y ella no devolvió un texto en busca de comentarios.

Otras cifras de la Policía estatal de Maryland muestran que la disciplina contra los oficiales blancos disminuyó entre 2018 y 2020, alcanzando su nivel más bajo el año pasado. La disciplina contra los oficiales negros aumentó en el mismo período de tiempo, mostraron las estadísticas.

Los datos muestran que la mayoría de los soldados negros tenían infracciones menores, pero el abogado Clarke Ahlers dice que la disciplina a veces es más dura para los oficiales negros independientemente del tipo de infracción.

«Devuelven castigos escandalosos que son inapropiados para cualquier soldado y está tan claro que le está pasando a los soldados afroamericanos», dijo Ahlers.

En un caso, dijo Ahlers, algunos soldados blancos dejaron un plátano en el coche de un soldado negro y le dijeron que lo habían dejado almorzar.

«Cuando me contó esa historia, me sentí ofendido por esa historia. Todavía me ofende esa historia», dijo el abogado.

Ahlers dijo que el soldado negro reportó el incidente a la Oficina de Prácticas Justas, que dijo no encontró nada racial en lo que hicieron los soldados blancos.

«Eso es evidentemente absurdo. Tengo la edad suficiente para recordar que era un silbato de perro del plátano», dijo.

El capítulo del Condado de Prince George de la NAACP ha escrito cartas al superintendente pidiéndole que examine las acusaciones de discriminación dentro del departamento.