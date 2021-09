Policía mata a hombre en Maryland que le apuntó con arma falsa

Un oficial de policía en un suburbio de Maryland en Washington, DC, mató a tiros a un hombre que le había apuntado con armas que resultaron ser una «réplica realista», dijeron las autoridades el sábado.

La muerte a tiros de Cedric Williams, de 29 años, ocurrió el viernes por la tarde en un complejo de apartamentos en Oxon Hill donde vivía el oficial, según un comunicado de prensa del Departamento de Policía del condado de Prince George.

Un empleado del complejo le dijo al oficial que un hombre prohibido en la propiedad estaba en el lugar, después de lo cual el oficial uniformado intentó sin éxito que Williams se fuera, según una investigación preliminar del departamento.

Una confrontación verbal provocó una lucha física, y el sospechoso sacó una pistola de su mochila y pareció intentar disparar, dijo la policía. El arma no disparó y Williams la arrojó a un área boscosa, según los investigadores.

El oficial veterano luego desplegó un Taser dos veces en Williams, pero no fue efectivo. Williams luego recuperó lo que parecía un «rifle estilo AR-15» y apuntó al oficial, quien luego disparó su arma policial varias veces, matando a Williams, según el comunicado. Al igual que la pistola, el rifle también se determinó más tarde como una «réplica realista», dijo el departamento.

Un portavoz del departamento no respondió de inmediato el sábado por la noche a una pregunta en busca de más información sobre las réplicas.

El oficial, que se incorporó al departamento en 2009 pero no fue identificado por su nombre, se encuentra ahora de licencia administrativa a la espera de una investigación dirigida por la división de asuntos internos del departamento. La oficina del fiscal del condado de Prince George revisa todos los tiroteos involucrados por oficiales, dijo el comunicado de prensa. Williams no tenía una dirección fija. Las autoridades no dieron a conocer información sobre las razas de los involucrados.

