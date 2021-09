Policia la detuvio y abuso sexualmente de ella en MARYLAND

Un ex policía de Maryland acusado de agredir sexualmente a una mujer después de una parada de tráfico ahora enfrenta un cargo federal.

Un gran jurado federal acusó formalmente a Martique Cabral Vanderpool el miércoles, acusándolo de privación de derechos civiles bajo apariencia de ley, informó The Washington Post. Fue acusado el año pasado en Maryland de violación en primer grado, peligro imprudente, mala conducta en el cargo y otros delitos. La policía dijo que Vanderpool era VIH positivo y fue acusado de intentar exponer a alguien al virus a sabiendas.

Vanderpool supuestamente “privó a la mujer del derecho a no sufrir un ataque irrazonable por parte de una persona que actuaba bajo apariencia de ley, que incluye el derecho a no sufrir un ataque sexual no deseado por parte de un oficial de policía”, dijeron los fiscales federales. Se enfrenta a una sentencia máxima de cadena perpetua.

Vanderpool, que trabajaba para la policía de Fairmount Heights, detuvo a la mujer de 19 años, que no tenía licencia de conducir, Vanderpool llamó para que le incautaran su automóvil, dijo la policía. En la estación, Vanderpool amenazó con llevarla a la cárcel si no tenía relaciones sexuales con él y, sintiéndose insegura y sin una forma de irse, aceptó, según los documentos de la acusación.

Un abogado de Vanderpool no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios.

