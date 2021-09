Adolecente mata a su padre y lo entierra en el patio en VIRGINIA

El cuerpo de un hombre del norte de Virginia de 78 años fue encontrado enterrado en su patio trasero el miércoles y su hijo fue acusado de asesinato en segundo grado, dijo la policía.

Truman Nguyen fue reportado como desaparecido el lunes, informaron los medios de comunicación. Pero después de que un asociado informó que el hijo pudo haber lastimado a su padre, el hijo fue entrevistado y eso llevó al descubrimiento del cuerpo de Nguyen, la policía del condado de Fairfax dijo que el cuerpo será enviado al médico forense para una identificación positiva y para determinar la causa de muerte.

El hijo de 19 años de Nguyen, Philip Nguyen, que vivía en la casa, ha sido arrestado y acusado de asesinato en segundo grado por la muerte de su padre. Está detenido sin derecho a fianza.

La policía no dio a conocer el motivo, pero dijo que habían sido llamados a la casa antes por disputas domésticas. El caso no figura en los registros judiciales, por lo que no se pudo determinar si Nguyen tiene un abogado.

El asesinato es el homicidio número 18 en el condado este año, y uno de los cuatro casos de este año en los que un hijo o hermano ha asesinado a un padre o hermano, dijo el jefe de policía Kevin Davis.

