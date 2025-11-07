Personas en busca de trabajo acuden en masa a la feria de empleo

La fila para entrar era de 200 personas antes de que abrieran las puertas el jueves en una feria de empleo patrocinada por el condado de Prince George. En la fila había trabajadores federales con permiso retribuido y otras personas en busca de empleo.

Egypt Mason es uno de los empleados federales despedidos que busca trabajo.

“Treinta y siete días… estoy algo preocupado. Ojalá las cosas cambien pronto”, dijo Mason.

Mason ha asistido a tres ferias de empleo recientemente y en todas había largas filas, y el dinero empieza a escasear. “Vamos tirando, ya casi lo logramos. Este mes se está poniendo difícil”, dijo.

Danisha Wilson también se encuentra en suspensión temporal de empleo desde el 1 de octubre.

“Es estresante tratar de resolver la situación económica y cómo vas a pagar esto y aquello”, dijo Wilson.

Su gran decisión es si dejará su trabajo federal, que ha desempeñado durante 7 años, si encuentra algo en esta feria.

Los organizadores de la feria de empleo informaron que se registraron 1.300 personas. Había 54 empleadores con puestos de trabajo disponibles y una docena de agencias que ofrecían comida y otro tipo de asistencia en el lugar.

Todo forma parte de una iniciativa diseñada por la ejecutiva del condado de Prince George, Aisha Braveboy, llamada «We Elevate Our Own» (Elevamos a los nuestros).

También existía la oportunidad de recoger comida en un punto de recogida en coche al salir del aparcamiento.

Marquis Moore no es un empleado federal con permiso retribuido, pero se presentó a la feria de empleo. Sabe que compite con otros empleados federales por los puestos vacantes.

“Es difícil. He buscado en línea, he pasado por un par de procesos de entrevista, pero no he tenido suerte”, dijo Moore.

Mason dijo que el cierre del gobierno debe terminar.

“Espero que puedan comunicarse —demócratas y republicanos— para que podamos volver al trabajo”, dijo Mason.