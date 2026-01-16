Peña-Melnyk inicia su primera sesión abordando el déficit presupuestario y la política migratoria

La “civilidad” será el tema central en la Cámara de Delegados — “No somos Washington, D.C.”, dice la nueva presidenta sobre el decoro en Annapolis

La presidenta de la Cámara de Delegados de Maryland, Joseline Peña-Melnyk (demócrata por Prince George’s y Anne Arundel), inicia el miércoles su primera sesión al frente de la cámara de 141 miembros con el objetivo de equilibrar un presupuesto con un déficit de 1.500 millones de dólares, garantizar atención médica asequible y proteger a los inmigrantes.

Todo ello, afirma, se logrará en un ambiente de civilidad.

“No somos Washington, D.C. Vamos a actuar de manera apropiada. Vamos a asegurarnos de que haya civilidad, decencia y respeto”, dijo Peña-Melnyk durante una entrevista reciente en su oficina de Annapolis.

“Son cosas que se eligen, sobre las que hay que ser intencional. Yo lo exijo y lo espero. Doy el ejemplo”, añadió.

Eso no significa que no habrá discusiones y decisiones difíciles, particularmente en el presupuesto, donde no espera que los aumentos de impuestos formen parte de ninguna solución. Parte del proceso de revisión presupuestaria, señaló, será evaluar dónde hacer recortes y tener la disciplina de no gastar en nuevos programas que el estado no puede permitirse actualmente.

“Tenemos que asegurarnos de cuidar los programas que ya tenemos”, dijo Peña-Melnyk. “Maryland está obligado, a diferencia del gobierno federal, a tener un presupuesto equilibrado. Cerraremos la sesión con un presupuesto balanceado”.

Otra tarea será evaluar cómo el amplio paquete de recortes fiscales y de gasto —la llamada One Big Beautiful Bill Act que el presidente Donald Trump firmó el 4 de julio— afectará a Maryland. Entre otros cambios, la legislación, que Peña-Melnyk calificó como la “gran y horrible ley”, aumenta las exenciones fiscales estatales en las declaraciones federales, aplica recortes profundos al gasto en atención médica y prohíbe el financiamiento de Medicaid a proveedores de salud “principalmente dedicados a servicios de planificación familiar, salud reproductiva y atención médica relacionada”.

Pero Peña-Melnyk también comprende la necesidad de mantener una relación con el gobierno federal, señalando que Maryland tuvo el mayor número de pérdidas de empleos federales en el país el año pasado, con alrededor de 25.000.

“Eso impacta el resultado final”, dijo. “Así que, al analizar esta sesión, voy a mirar todo desde el ángulo de la asequibilidad, la rendición de cuentas y la oportunidad”.

“Vamos a asegurarnos de brindar alivio a las personas que están pasando dificultades. Por ejemplo, para pagar la factura de electricidad. Que tienen problemas para poner comida en la mesa”, dijo. “Soy una persona equilibrada y respetuosa, y aunque tratamos temas muy difíciles, vamos a encontrar soluciones”.

En cuanto a la política migratoria, Peña-Melnyk apoya la reintroducción de legislación para prohibir los acuerdos 287(g), que permiten a la policía local desempeñar ciertas funciones de control migratorio. El año pasado fue copatrocinadora de un proyecto impulsado por la delegada Nicole Williams (demócrata por Prince George’s), pero el Senado eliminó el lenguaje que bloqueaba dichos acuerdos cuando aprobó la llamada Maryland Values Act en el último día de la sesión de 2025.

Desde entonces, el presidente del Senado, Bill Ferguson (demócrata por Baltimore City), ha dicho que apoya el proyecto, lo que ha dado nuevas esperanzas a sus defensores.

“Creo que es importante, especialmente dado el clima que vivimos actualmente en este país”, dijo Peña-Melnyk, originaria de la República Dominicana. “Los estados tienen que actuar. Esta es una forma de decirle a nuestra comunidad inmigrante: ‘Los queremos. Son parte de nosotros. Los vemos. Los escuchamos y queremos brindarles protección’, y por eso esto es importante”.

Pie de foto:

La presidenta de la Cámara de Delegados, Joseline A. Peña-Melnyk (demócrata por Prince George’s y Anne Arundel), conversa sobre la próxima sesión legislativa de 2026. (Foto de Danielle J. Brown/Maryland Matters)