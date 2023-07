Padres protestan por lecturas de cuentos inclusivos LGBTQ

Cientos de personas se reunieron frente a la sede de las Washington Hispanic Escuelas Públicas del Condado de Montgomery en Rockville para protestar contra la política de exclusión voluntaria del distrito cuando se trata de leer libros de cuentos inclusivos LGBTQ+ a jóvenes estudiantes en el aula.

Fueron varios los residentes que testificaron sobre la política del plan de estudios durante el período de comentarios públicos de la junta escolar. La junta escolar en sí no ha dado indicios de que esté considerando cambiar su política en respuesta a la reacción violenta de algunos miembros de la comunidad.

“El hecho es que nadie aquí está en contra de la inclusión”, dijo Thed Bekele, uno de los padre de familia.

“Pero en nombre de la inclusión, no traigan ideología. No nos obligues a respaldar tu sexualidad y no animes a los niños a tener esas discusiones”.

MCPS se preparo para grandes multitudes en la protesta de la junta escolar el pasado marzo, el distrito escolar anunció una revisión de la política que aclaraba que no proporcionaría a las familias un aviso previo cuando se leyeran libros de cuentos inclusivos LGBTQ+ en el aula y no permitiría que los estudiantes optaran por no leer dichos libros.

Tres familias del condado de Montgomery presentaron recientemente una demanda contra el distrito escolar alegando que la política revisada viola sus derechos de la Primera Enmienda y exigiendo la exención religiosa de los libros de cuentos.

En la última reunión de la junta escolar el 6 de junio, cientos se reunieron para protestar contra la política de MCPS.

Cientos de personas se reunieron portando pancartas manchadas de gotas de lluvia y cantando: “Amamos a nuestros niños. Nunca entregaremos a nuestros hijos”.

Varios padres de MCPS tomaron el altavoz para reiterar su deseo de excluir a sus estudiantes del plan de estudios inclusivo.

Cuando uno de los otros oradores les preguntó por qué salieron hoy, uno de los padres respondió por el altavoz: «Porque soy responsable de criar a mis hijos de la manera correcta».

La protesta fue organizada por grupos de base recientemente fundados llamados Derechos de la Familia por la Libertad Religiosa y Coalición por la Virtud, con el apoyo adicional del Centro para las Relaciones Estadounidenses-Islámicas y el Consejo Musulmán del Condado de Montgomery.

Un pequeño grupo de alrededor de una docena de miembros de la comunidad se paró más atrás de la multitud con sombrillas de arcoíris y asintiendo con la música.

La líder de MCCPTA, Laura Stewart, expreso , “Tenemos una comunidad muy hermosa y diversa, y es importante que nuestra comunidad esté representada en nuestro plan de estudios”, dijo Clenza.

“Como familia de dos madres, es muy importante que nuestro hijo pueda ver a familias como la de ella representadas en el salón de clases.

Nuestra experiencia ha sido que una mayor inclusión y una mayor comprensión de los diferentes tipos de personas en realidad pueden aumentar la empatía y disminuir la intimidación y el acoso”.

Una petición que circula en línea creada por Stewart en apoyo de la política actual del distrito escolar sobre libros de cuentos LGBTQ+ ha acumulado más de 2000 firmas según Stewart.