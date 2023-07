MARYLAND: Piden a alumnas que se quiten las camisas durante clase

A las estudiantes se les indicó que se quitaran la camisa y usaran solo sostén, mientras que su profesor comentaba sobre sus cuerpos en el campus Takoma/Silver Spring de Montgomery College en Maryland, según una investigación federal de acoso sexual.

La Oficina de Derechos Civiles (OSR, por sus siglas en inglés) del Departamento de Educación de EE. UU.

dijo que la escuela inició de inmediato una investigación del Título IX, lo que llevó al despido del profesor, pero debería haber hecho más para notificar a otros estudiantes que la investigación se completó y lo que se estaba haciendo. para prevenir futuros acosos.

OCR anunció que llegó a un acuerdo con Montgomery College para resolver su investigación, en el entendimiento de que la escuela tomará medidas para mejorar sus procedimientos de notificación.

“La investigación de la OCR estableció que un profesor universitario acosó sexualmente a alumnas durante una clase que impartía al pedirles a las alumnas que se quitaran la camisa y usaran solo el sostén, y luego comentó sobre sus cuerpos, aparentemente para demostrar una evaluación médica, a pesar de la hecho de que la evaluación no requirió quitarse la ropa o el comentario corporal”, dijo la agencia.

Poco después de la acusación inicial, el coordinador del Título IX de la escuela envió un correo electrónico a todos los estudiantes de la clase del profesor para informarles que se iniciaría una investigación formal. Después de las entrevistas, dentro de los tres meses posteriores a la denuncia inicial, la investigación de la escuela confirmó que la conducta del profesor creó un ambiente hostil por motivos de sexo.

Como resultado, el profesor fue despedido.

“A pesar de estos pasos efectivos del Título IX, la universidad no notificó a todos los estudiantes afectados sobre la conclusión de su investigación”, dijo OCR. “Esta falta de notificación plantea la preocupación de que la universidad no haya tomado las medidas necesarias para garantizar que no persista un entorno hostil para los estudiantes afectados”.

Ahora, la universidad notificará por escrito a todos los estudiantes de la clase del profesor que la escuela completó su investigación de la denuncia de acoso sexual contra el profesor como parte de la resolución.

“Los vergonzosos hechos subyacentes en esta investigación, de un profesor universitario que somete a toda su clase a acoso sexual como condición de instrucción, son irritantes y categóricamente inaceptables bajo el Título IX”, dijo la subsecretaria de Derechos Civiles, Catherine Lhamon, en un comunicado.

Además, la escuela también proporcionará a OCR los resultados de su encuesta sobre el clima del Título IX de 2022 y proporcionará un resumen narrativo de los pasos que el condado de Montgomery ha tomado y tomará, «para garantizar que los estudiantes universitarios puedan acceder a su educación sin discriminación». dijo la agencia.