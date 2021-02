Ofrecen ofertas y descuentos a los militares a través de «DC Salutes You»

Washington DC

La alcaldesa Muriel E. Bowser y la Hospitality Alliance, compuesta por Destination DC, Events DC, Restaurant Association Metropolitan Washington y la Hotel Association of Washington, DC, anunciaron hoy que los miembros del ejército serán elegibles para ofertas especiales y descuentos en DC a través del programa «DC Salutes You».

En una muestra de agradecimiento por su servicio a Washington, DC, la industria de la hospitalidad invita a militares, fuerzas del orden, veteranos y socorristas a regresar a la capital del país para experimentar los hoteles, restaurantes, atracciones y negocios locales de la ciudad.

Las ofertas actuales en cada tipo de negocio siguen las últimas pautas de salud y seguridad de COVID-19 y se enumeran en washington.org/dcsalutesyou. Se invita a las empresas a ofrecer ofertas hasta fin de año, por lo que se implementarán tan pronto como las pautas actuales permitan que los visitantes las experimenten.

“Estamos agradecidos por los muchos guardias y agentes de la ley que desempeñaron un papel en la seguridad del Capitolio y garantizar una transición de poder segura y digna, y queremos invitarlos a ellos y a sus familias a regresar a DC para disfrutar de todo lo que nuestra ciudad tiene para ofrecer: tan pronto como sea seguro hacerlo ”, dijo el alcalde Bowser. “Por muchas razones, la inauguración de este año fue un evento extraordinario, pero sabemos que con todo lo que está sucediendo, especialmente con la pandemia en curso, la mayoría de los oficiales y guardias no tuvieron la oportunidad de apreciar completamente la capital de nuestra nación. Ya sea que se encuentre en el centro de DC o en uno de nuestros muchos vecindarios vibrantes, DC tiene mucho que ofrecer, y esperamos dar la bienvenida a estos héroes y visitantes de todo el mundo a la ciudad más grande del mundo, y pronto será el estado 51 «.

“El Distrito de Columbia y el alcalde Bowser están agradecidos por cada oficial de policía, personal de primera respuesta y miembro de la Guardia Nacional que respondió al llamado de respaldo el 6 de enero y así ayudó a salvar la república”, dijo el vicealcalde de Planificación y Desarrollo Económico, John Falcicchio. “Cuando las condiciones de salud lo permitan, los invitamos a regresar para experimentar todo lo que DC tiene para ofrecer. Agradezco a nuestros socios de Hospitality Alliance y a las empresas participantes por colaborar para retribuir a quienes se sacrifican por todos nosotros, no solo ese día, sino todos los días «.

“En esencia, la industria de la hospitalidad se trata de dar la bienvenida a las personas y, como ex miembro de la Guardia Nacional de la Fuerza Aérea, orgulloso residente de DC y estadounidense, me complace crear este programa con nuestros socios y empresas locales para invitar a nuestras tropas a experimentar DC con sus familias cuando sea el momento adecuado ”, dijo Elliott L. Ferguson, II, presidente y director ejecutivo de Destination DC, la organización oficial de marketing de destinos de Washington, DC. «Las amplias opciones al aire libre de DC, las increíbles artes y la cultura, más de 100 cosas gratis para hacer y las empresas locales resilientes ayudan a hacer de la ciudad una opción perfecta para viajar cuando la pandemia cede».

«Nos sentimos honrados de apoyar los esfuerzos del alcalde Bowser para mostrar el aprecio de la ciudad por el compromiso y los sacrificios que los hombres y mujeres de nuestra Guardia Nacional hicieron para mantenernos a salvo», declaró Greg O’Dell, presidente y director ejecutivo de Events DC. “Me enorgullece ver a nuestra resistente industria hotelera unirse para apoyar una causa tan importante. También estamos agradecidos con nuestros socios por dar un paso al frente y dar la bienvenida a nuestras tropas y sus familias para que disfruten de la increíble capital de nuestra nación y todo lo que tiene para ofrecer «.

“DC tiene una escena de restaurantes tan vibrante para que los visitantes la exploren y nuestros restaurantes locales esperan mostrar su agradecimiento, ya que ofrecen muchas opciones deliciosas, desde comidas en el interior y al aire libre hasta comida para llevar y entrega a domicilio”, dijo Kathy E. Hollinger, presidenta y directora ejecutiva de Restaurant Asociación Metropolitana de Washington. “Estas amplias opciones, junto con ofertas de toda la comunidad hotelera a través de nuestros socios, garantizarán que los miembros del servicio militar y sus familias disfruten de todo lo que DC tiene para ofrecer”.

“Los hoteles están encantados de ofrecer a los hombres y mujeres en servicio de nuestra nación la oportunidad de regresar a DC para disfrutar de lo mejor que la industria hotelera del Distrito tiene para ofrecer”, dijo Solomon Keene, Jr., presidente y director ejecutivo de la Asociación de Hoteles de Washington, DC. Esperamos continuar trabajando en conjunto con el alcalde Bowser mientras agradecemos colectivamente a nuestras tropas y revitalizamos la vitalidad de la industria hotelera en la capital de nuestra nación ”.

A continuación se muestran ejemplos de ofertas militares y de insignias en washington.org/dcsalutes, incluidas ofertas que los consumidores pueden aprovechar ahora. Más de 20 ofertas están en línea y se agregarán más a medida que avance la reapertura gradual de DC.

Hoteles

Desayuno y estacionamiento gratis en Yours Truly DC

Estacionamiento gratuito en Days Inn by Wyndham Washington DC / Connecticut Avenue

10% de descuento en habitaciones de hotel en el InterContinental Washington D.C. — The Wharf

10% de descuento en habitaciones de hotel en St. Regis Washington, D.C.

10% de descuento en habitaciones de hotel en Marriott at Metro Center

15% de descuento en habitaciones de hotel en el Holiday Inn Washington Capitol – National Mall

20% de descuento en habitaciones de hotel en Kimpton George Hotel

20% de descuento en las tarifas de fin de semana en el Conrad Washington, DC

Tarifas especiales gubernamentales y militares en el Hotel Zena y Viceroy Washington DC

Restaurantes

15% de descuento en todos los restaurantes de Clyde’s Restaurant Group DC (Clyde’s, The Hamilton, Old Ebbitt Grill)

15% de descuento en comidas y comida para llevar todos los días en Station 4 – SW Waterfront

25% de descuento en servicio de comida para miembros y hasta tres invitados en Agua 301- Yards Park

15% de descuento en comidas y comida para llevar en Brasserie Liberté – Georgetown

Al por menor

15% de descuento para cualquier producto en línea en iconsDC.

Arte, cultura, atracciones y tours

$ 4 de descuento en el pase para adultos en Mount Vernon de George Washington

$ 4 de descuento en la entrada a ARTECHOUSE

$ 50 de descuento en un tour privado al aire libre con DC Design Tours (máximo 25 personas)