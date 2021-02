Hallan dos mapaches más rabiosos en North Arlington

Arlington County

El 4 de febrero de 2021, el Control de Animales del Condado de Arlington respondió a dos incidentes separados de mapaches en el norte de Arlington. Estos incidentes de mapaches se llamaron por separado: uno en la cuadra 4300 de 37th Road N. y otro en la cuadra 5100 de 37th Road N. Ambos mapaches en estos incidentes fueron capturados y eliminados por el control de animales; ambos mapaches mostraban signos neurológicos compatibles con la rabia. Es posible que uno de estos mapaches haya tenido contacto con dos mascotas.

La rabia es una enfermedad que las personas y los animales pueden contraer por mordeduras o arañazos de animales infectados. Es fatal si no se brinda atención médica de inmediato.

Instamos a los residentes de North Arlington a estar atentos. Este brote ya no se limita a un vecindario específico (ver: Posible exposición a la rabia en Near East Falls Church). Pedimos a los residentes que se aseguren de que sus mascotas estén al día con sus vacunas contra la rabia, mantengan a sus perros con correa, mantengan a los gatos adentro, permanezcan vigilantes y alertas, y no se acerquen ni interactúen con ningún animal salvaje.

Si usted, su hijo o su mascota pueden haber estado en contacto con algún animal salvaje, incluidos murciélagos o mapaches, llame al Control de Animales del Condado de Arlington al 703-931-9241 de inmediato. Si llama fuera del horario de atención, permanezca en la línea para hablar con el servicio de contestador que alertará a un oficial.

Si ve un mapache que parece enfermo, letárgico, desorientado o agresivo, NO se acerque al animal y llame al Control de Animales inmediatamente: 703-931-9241.