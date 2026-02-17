Niño de 6 años muere en tiroteo accidental

Un niño de 6 años murió en lo que la policía dijo que fue un tiroteo accidental en el condado de Montgomery, Maryland, el martes.

La policía llegó a la cuadra 10000 de Maple Leaf Drive en Montgomery Village alrededor de las 2:45 p.m.

Oficiales y bomberos encontraron a un niño con un disparo en la cara, según informó el martes Shiera Goff, portavoz de la policía del condado de Montgomery, durante una conferencia de prensa. Le practicaron RCP, pero no respondía al llegar. El niño falleció en el lugar.

Goff afirmó que no se sospecha que haya habido un acto ilícito en el tiroteo y que se está investigando como un disparo accidental. Añadió que había un adulto dentro de la casa cuando ocurrió el tiroteo.

“Realmente no hay nada que pueda decir ahora mismo que pueda consolar a nadie”, dijo Goff. “Se trata de un niño. Fue un incidente aislado. Nadie fue el objetivo. Desafortunadamente, este niño tuvo acceso a esta arma de fuego”.

La policía está investigando cuándo el niño tuvo acceso al arma, a quién pertenece y si tenía licencia o no.