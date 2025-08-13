Niño de 3 años lucha por su vida tras caerse de un balcón en un sexto piso

Un niño de 3 años está luchando por su vida después de caerse de un balcón del sexto piso en College Park, Maryland, el martes por la tarde.

Alrededor de las 2 p. m. del martes, el Departamento de Bomberos y Servicios Médicos de Emergencia de Prince George fue llamado a la cuadra 9300 de Cherry Hill Road por informes de un niño que se había caído de un balcón.

El hombre fue evacuado a un hospital local con heridas que ponían en peligro su vida por la Policía de Parques de Estados Unidos , dijeron las autoridades.

Las autoridades no han confirmado cómo se cayó el niño.