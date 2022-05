Museo Latino recibe donación de $2 millones

El Museo Nacional del Latino Estadounidense del Smithsonian anunció esta semana una donación de 2 millones de dólares aportada por The Coca-Cola Company, para apoyar el nuevo museo y la Galería Molina Family Latino.

La donación establece a The Coca-Cola Company como fundador corporativo de Molina Family Latino Gallery y donante fundador del National Museum of the American Latino.

En parte, el obsequio permitirá a los visitantes explorar las diversas historias de los latinos en los Estados Unidos –pasado, presente y futuro- a través de exhibiciones y programación dinámicas y multidisciplinarias.

El museo muestra la experiencia latina para ayudar a los estadounidenses a comprender quiénes son como nación.

Este obsequio es parte de un compromiso de larga data de Coca-Cola de reconocer, apoyar y asociarse con la comunidad latina y defender la diversidad en todas sus formas.

“Tanto la Galería Latina de la Familia Molina como el próximo Museo Nacional del Latino Estadounidense se esforzarán por completar las grandes lagunas que existen en la historia de la cultura y la historia estadounidenses, lagunas que pasan por alto las luchas, los logros y las contribuciones de los latinos estadounidenses”, dijo Eduardo Díaz, director interino del Museo Nacional del Latino Americano.

“Obsequios generosos como éste reconocen la urgencia de esa misión y agradecemos a The Coca-Cola Company por su aporte. Ese apoyo nos permitirá compartir siglos de historia con generaciones de visitantes de todo el país y del mundo”, destacó.

La Galería Latina de la Familia Molina es la primera galería del Museo Latino e interpreta lo que los visitantes pueden ver y aprender en el futuro edificio del museo.

La exposición inaugural de la galería, “¡Presente! Una historia latina de los Estados Unidos”, presenta a los visitantes conceptos críticos, momentos y biografías que arrojan luz sobre el legado histórico y cultural de las latinas y los latinos estadounidenses a través de exhibiciones bilingües, programas públicos y educativos y sólidas ofertas en línea.

La galería y la exposición abrirán en el verano en el Museo Nacional de Historia Estadounidense.

“El Smithsonian está destacando muy necesitadamente las tremendas contribuciones de los latinos en este país, y Coca-Cola se enorgullece de contribuir a este esfuerzo histórico”, dijo Alfredo Rivera, presidente para América del Norte de The Coca-Cola Company, y miembro fundador del consejo asesor del museo.

Señaló que “a través de nuestra asociación, su objetivo es marcar la diferencia en las comunidades al celebrar historias, potenciar el aprendizaje y dar forma audaz a un mejor futuro compartido donde la diversidad, la equidad y la inclusión desempeñen un papel central”.

El Museo Nacional del Latino Estadounidense del Smithsonian promueve la representación, comprensión y apreciación de la historia y la cultura latina en los Estados Unidos.

El museo proporciona recursos financieros y colabora con otros museos para expandir la investigación académica, los programas públicos, el contenido digital, las colecciones y más.

La Galería Latina de la Familia Molina del museo será la primera galería del Smithsonian dedicada a la experiencia latina.

La legislación que crea el Museo Nacional del Latino Americano en el Smithsonian se aprobó el 27 de diciembre de 2020.