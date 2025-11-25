Muriel Bowser, anuncia que no se postulará para un cuarto mandato

La alcaldesa de DC, Muriel Bowser, anunció el martes que no se postulará para un cuarto mandato como alcaldesa.

Bowser ha sido alcalde de la capital de la nación desde 2015.

“Con corazón agradecido, anuncio que no buscaré un cuarto mandato”, dijo Bowser en un video publicado en X el martes por la tarde.

Su decisión de alejarse ocurre mientras enfrenta los desafíos presentados durante el segundo mandato del presidente Donald Trump, incluido el despliegue de miembros de la Guardia Nacional por parte de la Casa Blanca en DC y los esfuerzos para reducir la fuerza laboral federal.

A lo largo de esta extraordinaria trayectoria, he tenido el honor de servir junto a innumerables ejecutivos municipales dedicados y extraordinarios trabajadores de primera línea, las personas increíbles que hacen que Washington D. C. prospere cada día gracias a su visión audaz, sus grandes ideas, su sacrificio personal y su incansable búsqueda de la excelencia en el servicio a la ciudad. Estoy profundamente agradecida —dijo Bowser—.

¿Quién será el próximo alcalde de DC?

Su tercer y último mandato como alcaldesa finalizará en enero de 2027.

Se hará a un lado antes de que se concrete un importante proyecto en 2030: el nuevo estadio de los Washington Commanders en el antiguo emplazamiento del Estadio RFK. Bowser lideró el acuerdo y abogó durante mucho tiempo por el regreso del equipo de fútbol al Distrito.

“Hemos sentado las bases para que otros construyan sobre ellas, para remodelar y hacer crecer la economía de DC, establecer a DC como el estado número 51 y proteger nuestras inversiones en vivienda asequible, transporte, seguridad pública y escuelas públicas, y para construir un estadio de clase mundial, viviendas, recreación y parques en RFK”, dijo Bowser.

Las preguntas sobre el futuro político de Bowser han surgido en los últimos meses, y la alcaldesa de DC se había negado previamente a responder directamente si se postularía para la reelección.

Su decisión de alejarse del cargo de alcaldesa prepara el escenario para una importante batalla política en el Distrito mientras los votantes eligen un nuevo líder para el cargo vacante el próximo año.

Según informes previos al anuncio del alcalde, los miembros del consejo Kenyan McDuffie y Janeese Lewis George están considerando postularse a la alcaldía.

Mientras tanto, los compañeros miembros del Consejo de DC, Robert White Jr. y Brooke Pinto, han anunciado planes de postularse para el Congreso para llenar el asiento que dejó vacante la veterana delegada Eleanor Holmes Norton.

Bowser no ha ofrecido ninguna sugerencia sobre quién debería sucederla como alcaldesa de DC.

Las elecciones se celebrarán en noviembre de 2026.

Bowser mira hacia el futuro mientras elogia el progreso de DC

Al anunciar su decisión sobre la elección de alcaldesa, Bowser enumeró algunos de sus logros durante su tiempo en el cargo.

“Hemos tomado medidas importantes, manteniendo a los equipos de DC en DC, aumentando las tasas de matriculación y graduación en nuestras escuelas e invirtiendo más dinero en vivienda que cualquier otra ciudad o estado, creando 36.000 hogares”, dijo Bowser.

Bowser destacó la finalización de la mayor infraestructura de la historia de la ciudad : el Puente Conmemorativo Frederick Douglass.

También mencionó mejoras en la economía de la zona, como tasas de desempleo históricamente bajas y la obtención de una calificación de bonos “Aaa”.

Su último mandato como alcalde estuvo marcado por los desafíos de la intervención federal

Por supuesto, las medidas para recortar empleos federales han impactado la economía de DC; la agencia de calificación crediticia Moody rebajó la calificación crediticia anterior del Distrito, “Aaa”, a “Aa1” en abril de 2025.

El mercado laboral también se ha visto afectado y la ciudad ha visto un aumento en el número de viviendas en venta desde junio de 2024.

Otras acciones federales también han presentado desafíos para Bowser.

En agosto, Trump emitió una orden ejecutiva que desplegó tropas de la Guardia Nacional en DC y federalizó la policía de DC con el objetivo declarado de reducir el crimen.

Bowser ha trabajado para equilibrar las preocupaciones de los residentes del Distrito sobre la presencia de las agencias policiales federales frente al deseo de mantener una buena relación con el presidente.

En su declaración en video, Bowser elogió la fortaleza del Distrito.

“También rescatamos a nuestra ciudad de los estragos de una pandemia mundial y reunimos nuestra fuerza colectiva para enfrentarnos a la policía que amenaza nuestra autonomía, preservando al mismo tiempo el autogobierno local, que es nuestra estrella del norte”, dijo Bowser en una declaración en video.

Algunas de esas tropas de la Guardia Nacional permanecen en el Distrito mientras continúa la batalla legal sobre su despliegue .

El Congreso también presentó cuestiones presupuestarias para Bowser en la primavera, cuando la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó un proyecto de ley de financiación del gobierno federal que obligaría al gobierno de DC a volver a sus niveles de gasto de 2024.

Eso recortó efectivamente mil millones de dólares en fondos para el Distrito.

La brecha presupuestaria provocó meses de idas y venidas entre los legisladores federales, Bowser y el consejo de DC y, según se informa, retrasó la aprobación del presupuesto de 2026 .

A DC se le otorga un autogobierno local limitado según un acuerdo de 1973, pero el Congreso de los EE. UU. tiene el control sobre la aprobación del presupuesto y las leyes del Distrito.

El último día de Bowser en el cargo será el 2 de enero de 2027.

“Durante los próximos 12 meses, repasemos los acontecimientos y sigamos ganando para DC”, dijo Bowser.