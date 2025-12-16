Múltiple choque incluido metrobús deja un muerto y varios heridos

Un taxista murió y otras dos personas fueron hospitalizadas con heridas que pusieron en peligro su vida después de un accidente de tres vehículos el lunes por la mañana en la Ruta 1 en el área de Fair Haven en Virginia, según la policía del condado de Fairfax.

El accidente ocurrió poco después de las 10 a. m. en la cuadra 6300 de la Ruta 1 y cerró los carriles en dirección norte de la Ruta 1 entre Beacon Hill Road y North Kings Highway, dijo la policía.

Según el capitán de policía del condado de Fairfax, Jesse Katzman, un taxi viajaba a «muy alta velocidad» por la Ruta 1 y chocó una camioneta, empujándola hacia un Metrobus que estaba detenido ante una luz roja.

El hombre que conducía el taxi, que no llevaba pasajeros, falleció y dos ocupantes adultos de la furgoneta fueron trasladados al hospital con lesiones que, según Katzman, pusieron en peligro su vida. Otra persona en la furgoneta también resultó herida, pero sus lesiones se consideraron leves.

“Cada vez que se pierde una vida, es extremadamente trágico”, dijo Katzman. “Tanto la camioneta como el taxi sufrieron daños considerables, así que sin duda se trata de un accidente traumático”.

Ninguno de los cinco ocupantes del Metrobus resultó herido. El autobús circulaba por la ruta F1X entre King Street y Fort Belvoir y transportaba a cuatro pasajeros, además de su conductor.

Katzman dijo que los investigadores pudieron ver lo que sucedió a partir del video capturado por las cámaras del Metrobus.