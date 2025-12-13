Últimas Noticias:
Metro 

Mujer es acusada de la muerte de su bebé

    • Una mujer de Maryland de 24 años fue arrestada y enfrenta cargos por el asesinato de su bebé en el condado de Cecil.

     

    Destiny Faith Chiveral, de Charlestown, Maryland, ha sido acusada de asesinato en primer grado y abuso infantil en primer grado, según la Policía Estatal de Maryland .

     

    El 4 de diciembre, poco después de las 9 a. m., las autoridades respondieron a una llamada al 911 en la cuadra de Leedle Circle en Rising Sun, Maryland. Al llegar, declararon muerto en el lugar a un bebé de cinco semanas, según informó la policía.

    Los investigadores de la policía estatal llevaron a cabo y ejecutaron órdenes de allanamiento de Chiveral, su teléfono y dos residencias relacionadas con ella.

     

    La policía dijo que la evidencia encontrada es lo que condujo al arresto y a los cargos contra Chiveral.

     

    Ella se encuentra detenida sin derecho a fianza en el Centro de Detención del Condado de Cecil.

     

    Esta es una investigación en curso.