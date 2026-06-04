Mueren cuatro personas tras tiroteo y persecución

Metro

Por violencia doméstica

Según la policía, una madre y un padre fallecieron y sus dos hijos resultaron heridos tras una disputa doméstica ocurrida el miércoles por la noche en Fredericksburg, Virginia.

La policía de Fredericksburg informó que los agentes respondieron alrededor de las 5:30 p. m. a reportes de disparos.

ANUNCIO

Según la investigación inicial, un conductor varón perseguía a una conductora por la calle Olde William y la autopista Emancipation cuando el hombre comenzó a disparar contra el vehículo de la mujer.

Según la policía, la mujer, al intentar huir del sospechoso, chocó en la zona de College Avenue y Emancipation Highway. Recibió varios disparos antes del accidente.

ANUNCIO

Los agentes llegaron al lugar, le prestaron primeros auxilios y la mujer fue trasladada a un hospital cercano, donde falleció.

Según la policía, dos niños, de 7 y 3 años, viajaban en el vehículo y sufrieron heridas leves en el choque, no por disparos.

ANUNCIO

Al llegar al lugar del accidente, la policía observó que el vehículo sospechoso intentaba huir. Los agentes intentaron detenerlo, pero el conductor no se detuvo y se inició una persecución.

Cuando la persecución se acercaba a Wilderness Lane, la policía informó que el conductor se había infligido una herida de bala. Fue declarado muerto en el lugar de los hechos.

La policía afirmó que era la única persona en el coche y que no se efectuaron disparos.

La policía de Fredericksburg informó que las personas fallecidas eran los padres de ambos niños, quienes pronto se reunirán con sus familiares.