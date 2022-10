Mosca conductores! porque podrían pagar hasta $500 de multa

Octubre es el Mes de la Seguridad de los Peatones, y el Departamento de Policía del Condado de Prince William se une al Departamento de Vehículos Motorizados y la Administración Nacional de Seguridad del Transporte en las Carreteras para recordarles a los peatones y conductores que se respeten mutuamente para mantenerse seguros en las carreteras.

Los conductores deben detenerse, no solo ceder el paso, para los peatones en todos los cruces peatonales en Virginia en cualquier intersección marcada o no marcada donde el límite de velocidad sea de 35 mph o menos. Podrían enfrentar una multa de entre $ 100 y $ 500 si no lo hacen. Los conductores pueden continuar una vez que el peatón haya pasado el carril en el que se detuvo el vehículo.

Los peatones también deben hacer su parte. Si bien puede ser conveniente cruzar una carretera donde sea que se encuentren, los que van a pie deben usar los cruces peatonales marcados para mayor seguridad. Siga las sugerencias para estar seguro si camina solo o con otras personas:

Cruce la calle en la esquina y use los cruces peatonales marcados cuando estén disponibles. Ahí es donde los conductores esperan verte.

Espere la señal de caminar para cruzar la calle.

Esté atento a los vehículos que giran.

Antes de cruzar mire a la izquierda, a la derecha y otra vez a la izquierda.

Tenga cuidado con los puntos ciegos alrededor de camiones y autobuses.

Evite usar su teléfono celular mientras cruza la calle.

En un sendero fuera de la calle, obedezca todas las señales publicadas y acérquese a las intersecciones con precaución.