Se dispara la demanda de libros para niños que aborden la violencia y el trauma

A medida que el nuevo año escolar se pone en marcha , algunos estudiantes tienen preocupaciones más graves que mantenerse al día con la tarea: la demanda de libros para niños que abordan eventos traumáticos como tiroteos escolares ha crecido de manera constante.

Las ventas de libros para lectores jóvenes sobre violencia, dolor y emociones han aumentado durante nueve años consecutivos, con casi seis millones de copias vendidas en 2021, más del doble de la cantidad en 2012, según NPD BookScan, que rastrea las ventas minoristas de libros impresos en EE. UU. .

A medida que las tasas de ansiedad y depresión se han disparado entre los jóvenes estadounidenses, los educadores y defensores dicen que los libros para niños pueden desempeñar un papel para ayudarlos a sobrellevar la situación.

“Si bien puede ser una segunda naturaleza tratar de proteger a los niños de las realidades más duras de la vida y las noticias aterradoras, está resultando difícil evitar los grandes problemas de la sociedad”, dijo Kristine Enderle, directora editorial de Magination Press, la rama de publicaciones infantiles de American Psychology. Asociación. “Los niños enfrentan estos problemas y desafíos en su vida cotidiana”.

Un libro, «No tengo miedo… Estoy preparado», se reimprimió varias veces para satisfacer la demanda después de la masacre en la escuela primaria Robb de Uvalde en mayo, según el Centro Nacional para Asuntos Juveniles, el grupo sin fines de lucro que publicó el libro. . La historia, publicada por primera vez en 2014, presenta a un maestro que les muestra a los niños qué hacer cuando «alguien peligroso» está en su escuela.

Las librerías de todo el país ven subir y bajar el interés por los títulos del género según los titulares locales y nacionales, según la librería Barnes & Noble.

Algunos títulos más nuevos interactúan directamente con la violencia armada en el mundo real.

En “Numb to This”, una novela gráfica lanzada este mes, la autora Kindra Neely detalla el tiroteo de 2015 en Umpqua Community College en Oregón, al que sobrevivió, y las secuelas mientras intenta recuperarse en medio de repetidos tiroteos en otros lugares. Inicialmente, la directora editorial de Little, Brown Books for Young Readers, Andrea Colvin, dijo que se sorprendió cuando Keely presentó la idea.

“Tenía que recordar que sí, así son nuestras historias ahora. Esto es lo que los jóvenes han experimentado”, dijo Colvin.

Michele Gay, cuya hija Josephine, de 7 años, murió en el tiroteo en la escuela primaria Sandy Hook en 2012, recurrió a los libros infantiles para ayudar a sus dos hijas sobrevivientes. Un libro ilustrado que les leyó fue “El desastre del hormiguero”, sobre un niño hormiga que tiene miedo de volver a la escuela después de que la destruyen.

Editores ven demanda de libros infantiles sobre trauma Según los editores, la demanda de libros ilustrados que explican sucesos traumáticos, como tiroteos en escuelas, ha crecido de forma espectacular. Los expertos dicen que estos libros pueden ayudar a los niños a procesar sus sentimientos. (xxxx) (Video AP: Joseph B. Frederick)

“Fue uno de los muchos libros que los consoló y les dio un poco de confianza para enfrentar un día más, un minuto más, porque podemos hacerlo juntos”, dijo Gay, quien aboga por mejorar la seguridad en las escuelas. a través de una organización sin fines de lucro que ella cofundó, Safe and Sound Schools.

Los padres deben asegurarse de que los libros que abordan el trauma sean apropiados para la edad y estén respaldados por psicólogos, dicen los expertos.

Es importante saber si los niños están conscientes o sienten estrés por las cosas aterradoras en las noticias, dijo Aryeh Sova, una psicóloga de Chicago que trabaja con niños que asistieron al desfile del 4 de julio en los suburbios de Highland Park, Illinois , donde siete personas murieron. en un tiroteo. Un niño que hace muchas preguntas sobre un evento puede significar que está ansioso o obsesionado con él, dijo.

“Si proviene de la necesidad del niño, entonces los libros podrían ser una excelente manera para que los niños aprendan y lean junto con sus padres y lo revisen por su cuenta y lo procesen a su propio ritmo, a su propio ritmo”, Sova. dijo.

Pero mencionar la violencia cuando un niño no está preocupado por ella podría aumentar su ansiedad innecesariamente, dijo Sova.

Algunos niños pequeños experimentan violencia con armas de fuego a tasas alarmantemente altas, particularmente en comunidades de color .

Para ellos, es importante comenzar temprano para abordar los efectos, dijo Ian Ellis James, un escritor de Barrio Sésamo ganador del premio Emmy conocido por su nombre artístico William Electric Black. Es autor del libro infantil ilustrado “ A Gun Is Not Fun ”. Dijo que los niños pequeños en áreas afectadas por la violencia armada son más conscientes de lo que los padres pueden pensar.

“Saben de flores, velas y tarjetas en la calle. Pasan junto a ellos todos los días”, dijo.

A través de la literatura infantil y el teatro, Black trabaja para reducir la violencia armada urbana. “Si comienzas cuando tienen 5 años y regresas cuando tienes 6, 7, 8, 9, vas a cambiar el comportamiento”, dijo.

En la primavera, colaborará con la escuela pública PS 155 de Nueva York en East Harlem con una serie de talleres de concientización y prevención de la violencia armada para lectores principiantes, utilizando títeres, narración de cuentos y repetición.

“Ni siquiera se desharán de las armas de asalto aquí en este país. Así que lo mío es que tenemos que entrar y tenemos que ayudarlos a ayudarse a sí mismos a salvarse”, dijo Black. “Realmente estamos fallando en eso”.