Moore, sigue adelante con el proceso de redistribución de distritos y anuncia la creación de una comisión asesora

El gobernador demócrata de Maryland sigue adelante con su iniciativa para rediseñar los distritos congresionales del estado, a pesar de la oposición de un líder legislativo clave de su propio partido.

El gobernador Wes Moore (demócrata), en un comunicado enviado a Maryland Matters, anunció la creación de una Comisión Asesora de Redistribución de Distritos, integrada por cinco miembros y presidida por la senadora Angela Alsobrooks (demócrata por Maryland). Esta es la iniciativa más reciente para rediseñar los ocho distritos congresionales de Maryland con el objetivo de eliminar el último distrito republicano.

“Mi compromiso ha sido claro desde el primer día: exploraremos todas las vías posibles para garantizar que Maryland tenga mapas electorales justos y representativos”, declaró Moore. “Esta comisión se asegurará de que se escuche la voz del pueblo. Agradezco a quienes se han ofrecido para liderar este proceso y confío en su capacidad para recabar las opiniones y perspectivas de una amplia gama de voces en todo el estado”.

Moore dijo que la comisión tiene el encargo de hacer recomendaciones al gobernador y a la Asamblea General sobre cómo mejorar la forma en que se trazan los ocho distritos congresionales del estado y garantizar mapas congresionales “justos”.

Dejando a un lado esas afirmaciones, este esfuerzo forma parte de una batalla nacional por el control de la Cámara de Representantes antes de las elecciones de mitad de mandato de 2026.

Maryland, al igual que otros estados, rediseña sus distritos electorales cada 10 años, siguiendo los informes del censo decenal sobre los cambios demográficos.

Pero Texas, a instancias del presidente Donald Trump (republicano), rediseñó sus distritos a principios de este año para favorecer a los candidatos republicanos el próximo año. Otros estados republicanos siguieron su ejemplo con redistribuciones a mediados de la década, y los líderes demócratas en estados demócratas han respondido de la misma manera.

Los votantes de California podrían aprobar el martes un mapa electoral que añadiría cinco escaños demócratas. Otros estados, como Maryland, están bajo presión para seguir el ejemplo. El líder de la minoría en la Cámara de Representantes, el congresista Hakeem Jeffries (demócrata por Nueva York), ha estado contactando a legisladores de Maryland para insistir en el tema, junto con el veterano congresista Steny Hoyer (demócrata por el 5.º distrito).

Alsobrooks encabezará un panel de cinco miembros que incluye al ex Fiscal General Brian Frosh y al Alcalde de Cumberland, Ray Morriss, todos designados por Moore. El Presidente del Senado, Bill Ferguson (demócrata por la ciudad de Baltimore), y la Presidenta de la Cámara de Representantes, Adrienne Jones (demócrata por el condado de Baltimore), o sus representantes, completarían la comisión.

“Tenemos un presidente que desprecia nuestra democracia. Tenemos un Partido Republicano que intenta manipular las reglas en respuesta a sus pésimos resultados en las encuestas”, declaró Alsobrooks en un comunicado de la oficina de Moore. “Quiero ser claro: Maryland merece un mapa electoral justo que represente la voluntad del pueblo. Por eso me enorgullece presidir esta comisión. Nuestra democracia depende de que todos alcemos la voz en este momento”.

Actualmente, siete de los ocho distritos congresionales de Maryland están en manos de demócratas. Hace apenas dos décadas, esos ocho escaños estaban divididos equitativamente entre ambos partidos en un estado donde los demócratas registrados superan a los republicanos registrados en una proporción de 2 a 1.

Moore dijo la semana pasada que sigue considerando la posibilidad de convocar una sesión legislativa especial para abordar el tema de la redistribución de distritos antes de la sesión de la Asamblea General de 2026, pero el anuncio del martes no menciona ninguna sesión especial.

Dicha sesión se celebraría a pesar de la oposición en el Senado a cualquier plan de redistribución de distritos a mitad de década.

El anuncio del martes es el último capítulo de un enfrentamiento político sobre la redistribución de distritos entre Moore, una estrella en ascenso en la política demócrata nacional, y Ferguson, quien dijo la semana pasada que se opone a la redistribución de distritos a mitad de ciclo y advirtió que podría resultar contraproducente para los demócratas.

“En pocas palabras, es demasiado arriesgado y pone en peligro la capacidad de Maryland para luchar contra la administración radical de Trump. En un momento en que cada escaño en el Congreso importa, la posibilidad de ceder otro más a los republicanos aquí en Maryland es simplemente demasiado grande”, escribió en una carta confidencial enviada a su bancada demócrata de 34 miembros.

La legislatura aprobó el mapa congresional actual en 2022. El siguiente normalmente se aprobaría en 2032, después del censo de 2030.

El anuncio del gobernador puso de manifiesto una división dentro de su propio partido. Mientras que Ferguson se opone, Jones, el líder de la Cámara de Representantes, parece dispuesto a unirse a Moore.

Moore afirmó que su comisión sigue un modelo utilizado por el gobernador demócrata Martin O’Malley en 2011. El panel, que se espera que se reúna este mes, solicitará comentarios del público sobre los mapas congresionales actuales del estado y formulará recomendaciones, lo que podría conducir a legislación y a una sesión especial.

Pero mientras que el comité de O’Malley celebró una docena de reuniones a lo largo de tres meses, el panel de Moore simplemente no dispone de ese tiempo.

Faltan aproximadamente 10 semanas para el inicio de la sesión legislativa de 2026, el 14 de enero. Además de las próximas fiestas navideñas, se espera que muchos legisladores participen en paneles durante la conferencia de invierno de la Asociación de Condados de Maryland, que se celebrará del 10 al 12 de diciembre y en la que se presentarán los temas que se abordarán en la próxima sesión legislativa.

Una sesión extraordinaria, de haberla, podría celebrarse alrededor de la primera semana de diciembre, después de que los legisladores regresen del Día de Acción de Gracias y antes del período de calma propio de las vacaciones de fin de año.

La redistribución de distritos electorales podría trastornar el proceso electoral estatal.

Actualmente, el plazo para la presentación de candidaturas vence el 24 de febrero. Los nuevos mapas electorales tendrían que aprobarse a tiempo para que los candidatos puedan presentar su candidatura en los distritos correspondientes. Los cambios en los mapas podrían obligar a los legisladores a aplazar las elecciones primarias previstas para el 23 de junio.

La ley federal que exige el envío de las papeletas a los votantes en el extranjero 45 días antes de las elecciones limitará la fecha límite para la celebración de las primarias. Además, las elecciones generales de Maryland del 3 de noviembre no se pueden modificar. Las papeletas se enviarán por correo el 19 de septiembre. Antes de dicho envío, las papeletas deben estar certificadas e impresas.

Eso plantea un escenario en el que las elecciones primarias no podrían celebrarse hasta finales de julio o principios de agosto, en plena temporada de vacaciones.

Para complicar aún más las cosas, están las casi inevitables impugnaciones ante los tribunales estatales y federales que podrían retrasar la implementación de los nuevos distritos.

La posibilidad de un referéndum también podría retrasar la aprobación de los nuevos mapas. Si los legisladores optan por aprobarlos mediante legislación de emergencia, la impugnación en referéndum no entraría en vigor hasta después de las primarias.

Si bien la probabilidad de que prospere una impugnación en referéndum es baja, las consecuencias podrían ser graves si los opositores logran frenar un proyecto de ley de emergencia. Una impugnación exitosa probablemente invalidaría el mapa electoral vigente bajo la ley impugnada y podría dejar a Maryland sin representación en el Congreso, hasta que se elaboren nuevos mapas y se celebren elecciones primarias y generales especiales.