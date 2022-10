Montgomery: consejo aprueba plan de desarrollo de 30 años

El Consejo del Condado de Montgomery votó el martes, por unanimidad, la aprobación de la iniciativa Thrive Montgomery 2050, consistente en un ambicioso plan de desarrollo de 30 años. Descarga aquí la edición de clasificados para que puedas ver las opciones de trabajo disponible en tu area Durante 18 meses, los concejales han escuchado las sugerencias de los residentes del condado de Montgomery para desarrollar un plan general de prosperidad para el futuro del condado, que comprende los rubros de Planificación, Vivienda y Desarrollo Económico. “Thrive (Prosperidad) es una visión convincente para el futuro del condado de Montgomery, al mismo tiempo que satisface las necesidades únicas de nuestro condado en crecimiento”, dijo el presidente del consejo, Gabe Albornoz, uno de los patrocinadores del plan. “Estamos agradecidos con todos los que se comprometieron con nosotros y compartieron información valiosa que ayudó a informar nuestra toma de decisiones”, dijo Albornoz, quien destacó que “a lo largo de este proceso, el Consejo se ha tomado el tiempo de incorporar las voces de las comunidades de todo el condado y recopilar sus diversas perspectivas y aportes”. Uno de los oponentes al programa aprobado es el ejecutivo del condado de Montgomery, Marc Elrich, que en una declaración difundida la semana pasada argumentó que Thrive2050 se está apresurando, e insistió en que no hubo suficiente participación comunitaria, particularmente en torno a temas relacionados con la equidad. “Estoy decepcionado con el voto del Concejo”, declaró Elrich después de la votación del martes. “Hubo muchas preguntas importantes que nunca fueron respondidas y razones para posponer esta votación”, sostuvo. “Thrive2050 es el plan general más revisado en la historia del condado de Montgomery”, replicó Albornoz. El concejal Hans Riemer, presidente del comité de Planificación, Vivienda y Desarrollo Económico, quien señaló que “Thrive2050 describe estrategias para promover la asequibilidad, la equidad social y racial y la competitividad económica, al tiempo que reduce las emisiones climáticas”. Plan Prosperidad El documento proporciona un marco para el crecimiento futuro del condado de Montgomery y abarca recomendaciones generales de políticas en todo el condado para el uso de la tierra, la zonificación, la vivienda, la economía, la equidad, el transporte, los parques y espacios abiertos, el medio ambiente y los recursos históricos. «Desde el comienzo de este proceso, hemos trabajado en estrecha colaboración con los miembros de la comunidad y el Consejo del condado para pensar en el futuro de nuestro condado», dijo la directora interina de planificación, Tanya Stern. «Prosperar no se trata de reinventar el condado. Se trata de mejorar lo que es excelente, reforzar lo que funciona y repensar lo que no. Usar Thrive como guía nos ayudará a lograr un condado de Montgomery más equitativo con corredores accesibles de uso mixto que conecten a los residentes, empleados y visitantes y más viviendas y servicios comunitarios para todos», sentenció.