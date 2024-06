Miles de manifestantes propalestinos protestan en Washington contra las políticas de Biden

Miles de manifestantes propalestinos se reunieron este sábado cerca de la Casa Blanca en Washington para protestar contra las políticas del presidente estadounidense, Joe Biden, que califican de demasiado conciliadoras con Israel en su guerra contra el grupo islamista Hamás en Gaza.

Gritando «De Washington a Palestina, somos la línea roja», los manifestantes sostenían una larga pancarta con los nombres de palestinos asesinados por el ejército israelí tras ocho meses de conflicto.

El presidente estadounidense es objeto de duras críticas en su país por parte de personas que consideran que no está haciendo lo suficiente para influir sobre la forma en que el gobierno israelí lleva a cabo su campaña en Gaza.

Biden ha ofrecido apoyo incondicional a Israel desde el inicio de la guerra en Gaza, pero estimó en marzo que una gran ofensiva en Rafah sería «una línea roja» que no debería cruzarse.

Sin embargo, luego de un ataque mortal en mayo contra esa ciudad del sur de la Franja, la Casa Blanca declaró que esta «línea roja» no se había cruzado.

«Ya no creo en nada de lo que dice Joe Biden», dijo Zaid Mahdawi, un manifestante de 25 años del vecino estado de Virginia, cuyos padres son palestinos.

«Esta ‘línea roja’ en su retórica es una tontería», añadió, denunciando la «hipocresía y la cobardía» del presidente estadounidense.

Tala McKinney, una cuidadora de 25 años, dijo que esperaba que el conflicto terminara pronto, «pero claramente nuestro presidente no está cumpliendo sus palabras».

Los manifestantes, en su mayoría vestidos de rojo, sostenían banderas palestinas y carteles que decían «la línea roja de Biden era una mentira» y «bombardear a niños no es defensa propia».

A pocos meses de las elecciones presidenciales de noviembre, que le enfrentarán a su rival y predecesor republicano Donald Trump, Biden se ve presionado para conseguir el apoyo del electorado musulmán y joven, tradicionalmente alineado con el Partido Demócrata.