Maryland se asocia con una organización sin fines de lucro para ayudar a financiar programas que ayuda

Una organización nacional sin fines de lucro se está asociando con el estado de Maryland para ayudar a financiar programas que trabajan para ayudar a niños y hombres más jóvenes en todo el estado, con resultados que muestran que esto no es solo dinero bueno persiguiendo dinero malo que ya se ha desperdiciado.

De hecho, un requisito previo para que un programa reciba una subvención es que ya haya demostrado su éxito.

Arnold Ventures, un grupo filantrópico nacional fundado por el matrimonio John y Laura Arnold de Texas, anunció la donación de 20 millones de dólares el martes por la mañana.

“Vemos los problemas que enfrentan los hombres y niños en todo el país, y la juventud estadounidense”, dijo Laura Arnold, cofundadora y copresidenta de Arnold Ventures. “La evidencia anecdótica no basta para reducir este problema. Lamentablemente, la preocupación no basta para reducirlo. Necesitamos enfocarnos realmente en qué es lo que va a cambiar las cosas para las comunidades que necesitan la ayuda de la sociedad y el gobierno”.

La subvención de la organización sin fines de lucro se dividirá entre dos programas. Uno replica el programa ASAP (Estudio Acelerado en Programas de Asociado) en colegios comunitarios de todo el estado, incluido el Prince George’s Community College.

“Contamos con programas probados que crean un andamiaje alrededor de ciertos tipos de estudiantes en los colegios comunitarios que mejora drásticamente sus tasas de finalización”, dijo Laura Arnold.

“Esa inversión busca ampliar lo que sabemos que funciona para apoyar a quienes asisten a colegios comunitarios y tienen vidas complicadas o necesitan un poco de apoyo, orientación o mentoría para llegar a la meta”, dijo. “Porque sabemos que una vez que obtengan un título, esto mejorará y aumentará el impacto que pueden tener en la sociedad y en sus propias vidas”.

El gobernador de Maryland, Wes Moore, también habló con WTOP sobre el anuncio.

“Los datos continúan sugiriendo y mostrando que implementar programas que apoyen a nuestros estudiantes de colegios comunitarios también tiene un retorno significativo para nuestra sociedad”, dijo Moore.

Más de $5 millones también ayudarán a los programas Big Brothers y Big Sisters que operan en todo el estado para brindar más y mejores oportunidades de tutoría para los niños.

Se ha escrito mucho sobre esto, sobre la situación de la juventud estadounidense. Creo que cada vez se reconoce más que los hombres jóvenes y los niños enfrentan aún más problemas, dijo John Arnold, quien también es copresidente de Arnold Ventures.

Hay una manera de abordar específicamente algunos de los desafíos que enfrentan los niños, sin perjudicar a las niñas, sino que complementa lo que hacemos por ellas. Algunas de estas inversiones están dirigidas específicamente a quienes enfrentan los mayores desafíos.

Los comentarios del gobernador volvieron a referirse a datos que respaldan el éxito pasado de los programas.

“Se trata de soluciones y programas de eficacia comprobada”, dijo Moore. “Agradecemos profundamente el capital invertido, pero lo más importante es que están ayudando al gobierno a mejorar. Ayudan al gobierno a garantizar que realmente nos basaremos en datos y en la conciencia”.

“Estamos tomando los programas con mayor evidencia e investigación que demuestran su impacto, y nos aseguramos de que se expandan a nivel municipal y estatal”, dijo John. “Y bajo el liderazgo del gobernador Moore hemos logrado esta colaboración que creemos que impulsa la formulación de políticas basadas en la evidencia en el gobierno, no solo en Maryland, sino en todo el país”.

Existen asociaciones similares entre Arnold Ventures en Oklahoma y Colorado.