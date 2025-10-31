Maestra que recibió un disparo de un estudiante de 6 años testifica que pensó que había muerto

Una exmaestra de Virginia que recibió un disparo de un alumno de 6 años en su aula en 2023 testificó el jueves que pensó que había muerto ese día.

Abby Zwerner testificó en su demanda de 40 millones de dólares presentada contra un exsubdirector acusado de ignorar múltiples advertencias de que el alumno tenía un arma.

Zwerner recibió disparos en la mano y el pecho en enero de 2023 mientras estaba sentada en una mesa de lectura en su aula de primer grado en la escuela primaria Richneck en Newport News. Zwerner pasó casi dos semanas en el hospital , requirió seis cirugías y no tiene el uso completo de su mano izquierda. Una bala pasó muy cerca de su corazón y permanece en su pecho

“Pensé que había muerto. Pensé que estaba de camino al cielo o en el cielo”, testificó Zwerner. “Pero entonces todo se volvió negro. Y entonces pensé que no iba a ir allí. Y luego mi siguiente recuerdo es ver a dos compañeros de trabajo a mi alrededor y procesar que estoy herida y que están presionando donde estoy herida”.

El tiroteo conmocionó a la comunidad de construcción naval militar y al país, y muchos se preguntaban cómo un niño tan pequeño pudo acceder a un arma y dispararle a su maestra.

Zwerner ya no trabaja para el distrito escolar y ha dicho que no tiene planes de volver a enseñar. El miércoles se reveló en la corte que se ha convertido en cosmetóloga licenciada.

Zwerner respondió preguntas en el estrado durante más de una hora.

Un médico testificó el miércoles que Zwerner no puede cerrar el puño con fuerza con su mano izquierda, que tiene menos de la mitad de su fuerza de agarre normal

La ex subdirectora Ebony Parker está acusada de no actuar después de que varias personas le expresaran su preocupación en las horas previas al tiroteo de que el estudiante tenía un arma en su mochila

Zwerner testificó que se enteró del arma antes del recreo de clase por una especialista en lectura. El tiroteo ocurrió unas horas después.

A pesar de sus heridas, Zwerner pudo sacar rápidamente a sus alumnos del aula. Finalmente se desmayó en la oficina de la escuela.

“El momento pasó muy rápido”, dijo.

Parker es el único demandado en la demanda. Un juez previamente desestimó al superintendente del distrito y al director de la escuela como demandados.

Parker enfrenta un juicio penal separado el próximo mes por ocho cargos de negligencia infantil grave. Cada uno de los cargos se castiga con hasta cinco años de prisión en caso de condena.

La madre del estudiante fue sentenciada a casi cuatro años de prisión por negligencia infantil grave y cargos federales de armas . Su hijo les dijo a las autoridades que obtuvo la pistola de su madre subiéndose a un cajón para alcanzar la parte superior de una cómoda, donde el arma de fuego estaba en el bolso de su madre.