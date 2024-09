Madre de Virginia acusada de crueldad y negligencia tras encontrar a sus hijos encadenados en un apartamento

Una madre y su pareja han sido acusados de abuso infantil y crueldad infantil después de que la policía encontrara a dos niños encadenados por el tobillo en un apartamento del norte de Virginia.

La madre de 47 años y el hombre de 29 años, quienes viven en la sección de Alexandria del condado de Fairfax, dijeron a la policía que encadenaban al niño de 9 años y a su hermano de 7 años por el tobillo para «asustarlos» y evitar que salieran del apartamento, según documentos judiciales en el Tribunal de Relaciones Domésticas y Juveniles.

Ambos fueron arrestados el 16 de agosto. Según los registros judiciales, el niño de 9 años tomó prestado un teléfono celular de un compañero de cuarto en el apartamento, quien no fue acusado. El niño de 9 años usó el teléfono para enviar una foto de su pie encadenado a una hermana mayor, quien llamó al 911.

La policía dijo que al tocar la puerta del apartamento se podían escuchar cadenas dentro. El compañero de cuarto dijo a la policía que los dos niños eran rutinariamente encadenados cuando tanto la madre de 47 años como el hombre de 29 años no estaban en casa, según una declaración jurada de la orden de registro.

Los niños ahora están bajo la custodia de su padre, quien no vivía en el apartamento y no fue acusado, según WRC-TV, que fue el primero en reportar los arrestos. El padre dijo que sus hijos no le contaron cuando lo visitaban que estaban siendo encadenados. «Cuando lo escuché, pensé: ‘Guau, ¿por qué pasó esto? Los niños no merecen ser tratados de esta manera. No tenemos derecho a tratarlos así. Tal vez a un criminal, pero no a niños inocentes», dijo a la estación en español.

El arresto del mes pasado no fue la primera vez que las autoridades pusieron atención a la crianza de la madre. Los registros judiciales muestran que en 2019, una hija de la madre, entonces de 16 años, obtuvo una orden de protección de emergencia, y que la madre fue acusada de agresión leve.

La disposición de ese caso no estaba clara en los registros judiciales juveniles. La oficina del defensor público, que representa a la madre, no respondió de inmediato a una llamada el martes por la mañana en busca de comentarios. Un número de teléfono listado para el abogado de oficio que representa al hombre de 29 años no funcionaba el martes.

La madre ha sido liberada mientras espera el juicio. El hombre de 29 años sigue encarcelado. Una audiencia previa al juicio está programada para el 2 de octubre.