Madre antes de suicidarse mata a su bebé, esposo y suegra

Una madre mató a su hijo de 2 años, a su marido y a su suegra antes de quitarse la vida dentro de la casa familiar en Woodbridge, Virginia, el sábado, según la policía.

La policía del condado de Prince William llegó a la casa en la cuadra 3400 de Vale Court alrededor de las 8 am del sábado, donde encontraron a la familia de cuatro personas apuñaladas hasta la muerte en un aparente asesinato-suicidio.

Según un comunicado policial del lunes, se cree que Ziyi Lu, de 35 años, atacó a su familia. Lu presuntamente apuñaló a su suegra, Kegang Xie, de 69 años, y a su esposo, Danxiong Gao, de 40.

Una autopsia confirmó que Lu y los otros tres miembros de la familia murieron por “heridas con arma blanca”.

El hijo de dos años de la pareja también murió. El niño no será identificado públicamente debido a su edad, según informó la policía.

El abuelo del niño de 2 años descubrió a la familia el sábado por la mañana después de que se produjo el ataque, dijo la policía.

El coronel Peter Newsham, jefe de policía del condado de Prince William, calificó el asesinato-suicidio como «la peor pesadilla posible».

«No sabemos la causa exacta ni el motivo de este caso, pero ver a una familia destruida de esta manera es horrible», dijo Newsham el sábado.

La policía dijo que se recuperó el arma que se utilizó en el apuñalamiento.