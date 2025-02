Los sistemas escolares del área de DC se preparan para posibles cambios en el Departamento de Educación

Mientras algunos sistemas escolares del área de DC trabajan para elaborar y aprobar presupuestos para el próximo año fiscal, también están planificando la posibilidad de cambios en la financiación y supervisión del Departamento de Educación.

El presidente Donald Trump hizo campaña con la promesa de cerrar el Departamento de Educación federal, y la Casa Blanca está trabajando para elaborar una orden ejecutiva que ordenaría al secretario de Educación realizar cambios importantes en la agencia e instaría al Congreso a aprobar una legislación para cerrarla por completo.

Aunque Trump aún no ha firmado la orden, The Associated Press informó que se espera que le dé al secretario de Educación una fecha límite para elaborar un plan para reducir la agencia.

Mientras tanto, en el condado de Prince William, el segundo sistema escolar más grande de Virginia, el presidente de la junta escolar, Babur Lateef, dijo como parte de su trabajo presupuestario: «Tomaremos decisiones presupuestarias en función de lo que haga el gobierno federal, si recortan los fondos».

Sin embargo, Lateef, quien se postula para vicegobernador, dijo que gran parte del dinero que se asigna a las divisiones locales está determinado por las leyes.

“El presidente no puede hacer una orden ejecutiva para cambiar una ley, por lo que el dinero tiene que llegar, ya sea a través del Departamento de Agricultura, el Departamento de Trabajo o alguna otra agencia”, dijo Lateef. “Por ejemplo, el dinero para la comida en las escuelas todavía tiene que llegar a las escuelas”.

El Departamento de Educación federal, dijo Lateef, es en gran medida responsable de supervisar la financiación de las comidas escolares y la educación especial. También crea los estándares para los planes educativos individualizados para los estudiantes de educación especial.

“Nunca han proporcionado la financiación que dijeron que proporcionarían, pero aun así es una cantidad considerable de dinero que proporcionan”, dijo David Walrod, presidente de la Federación de Maestros del Condado de Fairfax. “Por lo tanto, si ese dinero desaparece, eso tendrá un efecto en los programas de educación especial y en los distritos escolares en general, en todo el país”.

La agencia tiene la tarea de garantizar que los distritos escolares cumplan con todos los requisitos de educación especial, «por lo que habrá una falta de esa función de supervisión», dijo Lateef.

Debido a que las leyes establecen el financiamiento de la educación especial, dijo Lateef, si se realizan cambios federales, la división escolar “tendría que tomar dinero de otros sectores, otros programas, para financiar esos programas”.

Generalmente, el gobierno federal contribuye con alrededor del 10% de la financiación total de un sistema escolar, pero la cantidad ha ido disminuyendo cada año, dijo Lateef.

“Dependemos menos de los dólares del gobierno federal, pero son esenciales para los programas de educación especial y alimentación”, dijo.

El Departamento de Educación otorga fondos adicionales a las escuelas del Título I, aquellas con una mayor cantidad de estudiantes que pueden recibir comidas gratuitas o a precio reducido. Si ese dinero desapareciera, dijo Walrod, «eso será otra fuente de dificultades».

“Eso sería bastante devastador no solo para el condado de Fairfax, no solo para los distritos del norte de Virginia, sería devastador para todos los distritos escolares del país”, dijo Walrod.