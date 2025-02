Los legisladores presionan para tomar medidas enérgicas contra la conducción imprudente con opción a penas de cárcel

Un oficial de policía del condado de Montgomery que perdió las piernas después de que un conductor lo atropellara en 2023 testificó a favor de un proyecto de ley que aumentaría las sanciones para los conductores imprudentes, incluida la posibilidad de pasar tiempo en prisión.

El sargento Patrick Kepp explicó que, según la ley actual, «provocar a la policía, conducir a más de 100 mph o pasarse los semáforos se castigaría con una multa máxima de unos 500 dólares y puntos en la licencia».

El Proyecto de Ley 590 del Senado ampliaría la definición de conducción imprudente para incluir la conducción a una velocidad de al menos 30 mph por encima del límite de velocidad establecido. También eliminaría una disposición que permite a un conductor pagar por adelantado una multa de $510.

Según la legislación propuesta, un conductor citado por conducción imprudente tendría que comparecer ante el tribunal y podría estar sujeto a hasta 60 días de cárcel y/o una multa máxima de $1,000.

El proyecto de ley también requiere que la Administración de Vehículos Motorizados de Maryland sume seis puntos a la licencia de conducir del individuo en caso de conducción imprudente.

En los casos en que un conductor es citado por conducción negligente, la multa máxima iría desde $500 a $750.

En la actualidad, el delito de conducción agresiva exige que el conductor cometa tres o más infracciones al mismo tiempo. Según el proyecto de ley, eso se reduciría a dos o más infracciones.

Si bien la multa máxima actual es de $500, el proyecto de ley aumentaría la multa máxima a $1,000.

Durante la audiencia, los legisladores citaron sus propias experiencias en la carretera. La senadora estatal Mary-Dulany James confesó haber viajado por encima del límite de velocidad en la Interestatal 95, pero dijo: «Parece que estoy detenida», en comparación con otros conductores en la carretera. «La gente me adelanta a una velocidad de más de 90 a 100 millas por hora».

Ella le preguntó a Kepp, con su experiencia en el control del tránsito, «¿Qué diablos está pasando ahí?»

Kepp le dijo que no podía identificar una única causa, pero dijo que «la COVID ciertamente provocó algún cambio en el comportamiento al volante».

El conductor acusado de atropellar intencionalmente a Kepp, Raphael Mayorga, de 21 años, ha estado detenido sin derecho a fianza desde octubre de 2023. Hay una fecha de juicio pendiente.

Mayorga fue acusado de 18 cargos criminales, incluido intento de asesinato en primer grado y conducir sin licencia.

En la audiencia del jueves, Kepp, que ha vuelto a trabajar en el Departamento de Policía del Condado de Montgomery, dijo a los legisladores que, “con demasiada frecuencia”, los conductores a los que detiene por ir a entre 30 y 40 mph por encima del límite de velocidad le preguntan si irán a la cárcel. “Y yo les digo que no, que no están en Virginia. No tenemos esa posibilidad”, afirmó.

Dawn Luedtke, miembro del Consejo del Condado de Montgomery, quien testificó a favor del proyecto de ley, dijo al Comité Judicial del Senado en la audiencia del jueves que el propósito del proyecto de ley no es poner a la gente tras las rejas. Dijo a los legisladores que exigir que los conductores comparezcan ante un juez podría tener un impacto.

“Creo que el poder judicial puede desempeñar un papel positivo y fundamental para ayudar a frenar este tipo de comportamiento”.

Earl Stoddard, subdirector administrativo del condado de Montgomery, dijo: “Al final del día, no estamos tratando de encarcelar a la gente”, pero “necesitamos un cambio de comportamiento para mantener nuestras carreteras seguras”.

Hay un proyecto de ley similar, HB744 , en la Cámara de Delegados.