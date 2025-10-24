Los demócratas de Maryland escuchan a los trabajadores federales en el ayuntamiento de Bowie

Dos miembros demócratas del Congreso del condado de Prince George celebraron una mesa redonda el jueves en Bowie para hablar sobre el cierre del gobierno, que ya está en su tercera semana sin un final a la vista.

Los representantes de Maryland Steny Hoyer y Glenn Ivey quieren que la Cámara controlada por los republicanos vuelva a sesionar y ponga fin al largo cierre del gobierno.

«Es una tontería y está mal, y deberíamos llegar a un acuerdo», dijo Hoyer, quien ha sido miembro del Congreso desde 1981 y ha experimentado 11 cierres gubernamentales durante sus 44 años en la Cámara de Representantes.

Esta (disputa) podría resolverse con un solo voto. Y ese voto sería un proyecto de ley que abriría el gobierno y mantendría la ley vigente.

Hoyer señaló que, siendo un joven congresista, la administración del presidente Ronald Reagan y los demócratas en el Congreso experimentaron ocho cierres gubernamentales. El cierre más largo, en 1983, duró tres días porque ambos partidos políticos percibieron la urgencia de llegar a un acuerdo y mantener el gobierno en funcionamiento.

“Cerrar el gobierno es una política que no debería implementarse jamás. Esa es la conclusión”, dijo Hoyer.

Hoyer e Ivey se mantienen fieles a la postura del Partido Demócrata de que el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el liderazgo republicano son los responsables del cierre parcial del gobierno al no negociar los subsidios de la Ley de Atención Médica Asequible, que mantienen las primas de atención médica a un nivel manejable para millones de estadounidenses.

Hoyer dijo que decenas de miles de residentes de Maryland verán aumentar sustancialmente sus primas de atención médica en las próximas semanas si un acuerdo para reiniciar el gobierno federal no incluye una extensión de los créditos fiscales.

«Lo que estamos tratando de hacer es asegurarnos de que 20 millones de personas no pierdan su seguro, lo cual creemos que es una medida humanitaria y en el mejor interés de todo Estados Unidos», dijo.

El representante Ivey culpa a los republicanos y al presidente Johnson por tener la Cámara en receso y no votar, mientras el gobierno permanece cerrado.

“Han estado ausentes sin permiso. Necesitan regresar a Washington y ponerse a trabajar”, ​​declaró Ivey. “Creo que la llamada de atención está llegando ahora que se han hecho públicos los avisos: sus primas se duplicarán y triplicarán, y están empezando a llamar por teléfono y los republicanos están empezando a recibir una reprimenda”.

Efecto en los residentes de Maryland

Funcionarios del estado de Maryland dijeron a los congresistas que el estado se ha visto especialmente afectado desde que la administración Trump regresó a Washington en enero, porque Maryland tiene decenas de miles de trabajadores del gobierno federal viviendo allí.

Según el estado de Maryland, más de 150,000 residentes fueron empleados por el gobierno federal a principios de este año. El Departamento de Trabajo de Maryland estima que el 10%, o 15,000 personas, han sido despedidas en todo el país, la mayoría de las cuales provienen de Maryland.

Primero, hubo recortes en el Departamento de Eficiencia Gubernamental, implementados por el multimillonario Elon Musk y su equipo. Ahora, hay suspensiones temporales de empleo y amenazas de despidos en la Oficina de Administración y Presupuesto.

Los trabajadores federales hablan

Un hombre, que pidió no ser identificado, dijo a WTOP que ha estado trabajando en el gobierno federal durante más de 30 años, pero que nunca se ha enfrentado a una inestabilidad como esta.

Dijo que él y sus colegas están luchando con el cierre, especialmente porque se acerca el próximo día de pago federal programado y este será el primero en el que se pierda un cheque de pago completo.

“Es desalentador ser empleado federal, sabiendo que cada pocos meses tienes que pasar por este sufrimiento, sin saber si el gobierno va a abrir, si va a recibir fondos”, dijo. “Así que es devastador, muy difícil”.

Dijo que presta más atención a sus facturas y a cómo puede satisfacer “las necesidades de nuestra familia, proporcionándole comida, hipoteca”.

Mientras el cierre persiste, este trabajador dijo que él y sus colegas quieren que los republicanos y los demócratas encuentren una solución en la que se restablezca la financiación del gobierno y también se resuelva el problema del subsidio a la atención médica.

Dijo que cuanto antes, mejor.

“No tengo ni idea. Buscamos diferentes recursos para ayudarme como empleado federal, empresas que brinden servicios de alimentación o cualquier tipo de ayuda a empleados federales. Y simplemente estamos haciendo lo mejor que podemos”, dijo el hombre.

Si bien muchos trabajadores federales ya han superado cierres anteriormente, otro empleado de larga data dice que este se siente diferente.

“He pasado por muchos permisos sin goce de sueldo en mi carrera militar y civil en el gobierno, y este se siente simplemente diferente”, dijo el trabajador a WTOP de forma anónima.

El veterano militar retirado, que ahora trabaja en el Departamento de Salud y Servicios Humanos, dijo que 2025 ha sido un año de agitación.

“Nos ordenaron volver a la oficina a tiempo completo… Un mes después, nos dieron las bajas laborales”, dijeron. “Ahora estamos de nuevo en licencia. No nos pagan y nos están dando más bajas laborales. Es una locura”.

El trabajador todavía tiene su trabajo, pero está echando mano de sus ahorros mientras no recibe su sueldo, y se preocupa por sus colegas más jóvenes que podrían no tener un fondo de emergencia.

“Cuando éramos alistados muy jóvenes… era difícil, especialmente en la región de DC”, recordaron.

Dijeron que la agencia está distribuyendo cartas a los empleados suspendidos de empleo pidiendo a los acreedores que tengan paciencia y muestren compasión hacia los trabajadores federales con facturas pendientes. Pero la mayor preocupación en esta ocasión es si se podría producir un aviso de reducción de personal (RIF) durante el cierre.

“La única pregunta es, si esto continúa, ¿me despedirán, en lugar de simplemente darme un permiso y volver al trabajo?”

Después de todo esto, el trabajador dijo que la gran pregunta para ellos es: ¿Es momento de seguir adelante?

“Estoy pensando si realmente quiero seguir siendo parte de este gobierno. Le he dedicado 40 años de mi vida y estoy cansado”, dijeron.