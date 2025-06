Las protestas contra Trump en el área de DC coincidirán con un desfile militar

Mientras se espera que miles de personas asistan a un gran desfile en el National Mall en DC para celebrar el 250 aniversario del Ejército de EE. UU. el sábado, se realizarán manifestaciones en el Distrito y en todo el país en protesta contra la administración Trump.

Se planea un evento de este tipo en Washington D. C., en el Parque Fort Reno de Tenleytown. El lema de la manifestación es «No a la autocracia, sí a la democracia». Está siendo organizado por el grupo Ciudadanos de DC .

Uno de los organizadores es Lee Ayres, quien dijo que una “Brigada de Visibilidad” se reunirá el sábado al mediodía cerca del Parque Fort Reno con carteles a favor de la democracia y luego se reunirá una hora más tarde.

“Estamos celebrando un día festivo más prodemocrático”, dijo Ayres, invitando a la gente a participar. “Ahora es el momento de que la gente se comprometa cívicamente. El 14 de junio es el Día de la Bandera. Es un día de celebración. No es un día de celebración para Donald Trump”.

Ayres también enfatizó que DC Citizens está preocupado por el desfile militar.

“Vemos que algunos valores fundamentales se están erosionando y queremos unirnos para lograr un cambio”, dijo Ayres. “Si observamos las reglas y estrategias autoritarias tradicionales, vemos que intentan controlar a las fuerzas armadas”.

Si bien los objetivos son los mismos, este evento en particular no está directamente relacionado con una coalición más amplia llamada No Kings, que tiene cientos de protestas de base planeadas en todo el país. Dichos eventos están previstos en Bowie, Alexandria y Takoma Park.