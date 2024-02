Ladrones buscados en Mount Vernon

Una serie de robos se ha registrado en las últimas semanas en los centros comerciales Woodlawn y Sacramento, localizados en el distrito de Mount Vernon del condado de Fairfax, Virginia. El martes 6 de febrero, alrededor de las 10:30 a.m., los agentes acudieron al 8754 Richmond Highway en Woodlawn, donde los empleados descubrieron al ingresar que el negocio había sido robado durante la noche. Las imágenes de vigilancia revelaron que un hombre no identificado entró por la fuerza al negocio rompiendo la puerta principal con una herramienta, alrededor de las 4:40 a.m. Se llevó una cantidad de efectivo no revelada. Durante la investigación, los detectives descubrieron que otro negocio localizado en 8740 Richmond Highway tenía una ventana rota en la parte posterior del inmueble. Después de realizar un recorrido, los detectives determinaron que el sospechoso no logró ingresar a este último negocio. Desde el 30 de diciembre, se han reportado un total de cinco robos y un intento de robo en los centros comerciales Woodlawn y Sacramento. Todos están localizados en las cercanías, tanto en la Richmond Highway como en Sacramento Drive. Entre ellos figuran tres centros de lavanderia, un restaurante, un establecimiento de venta de café, un restaurante y el Gateway International Market. Los detectives han difundido las imágenes de robos anteriores, que creen que pueden no estar directamente relacionados, pero ocurrieron dentro de los mismos centros comerciales.