La Legislatura republicana de Virginia Occidental aprueba la prohibición del cuidado de personas transgénero

Un proyecto de ley que prohibiría la atención médica basada en evidencia para menores transgénero en West Virginia, el estado que se estima tiene más jóvenes transgénero per cápita que cualquier otro en la nación, se dirige al escritorio de El gobernador Jim Justice.

El gobernador republicano no ha tomado una postura pública sobre la medida y no está claro si la convertirá en ley. Un portavoz dijo que no estaba disponible para hacer comentarios el sábado.

Un estudio de 2017 realizado por The Williams Institute de UCLA Law estimó que Virginia Occidental tenía la tasa per cápita más alta de jóvenes transgénero en el país.

Cada organización médica importante, incluida la Asociación Médica Estadounidense, la Academia Estadounidense de Pediatría y la Asociación Estadounidense de Psiquiatría, apoya la atención de afirmación de género para los jóvenes.

Pero los legisladores de Virginia Occidental y otros estados que promueven prohibiciones en la atención médica transgénero para jóvenes y adultos jóvenes a menudo caracterizan los tratamientos de afirmación de género como no probados médicamente, potencialmente peligrosos a largo plazo y un síntoma de cultura «despertada».

El proyecto de ley en West Virginia prohibiría que a los menores de 18 años se les receten terapia hormonal y medicamentos completamente reversibles para suspender los cambios físicos de la pubertad, dando tiempo a los pacientes y padres para tomar decisiones futuras sobre la terapia hormonal.

La legislación también incluye una prohibición de la cirugía de afirmación de género para menores, algo que los profesionales médicos enfatizan que de todos modos no sucede en Virginia Occidental.

El proyecto de ley contiene exenciones significativas a la prohibición de la terapia con medicamentos para personas menores de 18 años en riesgo de suicidio, disposiciones añadidas en la última semana de la sesión legislativa de 60 días, que finalizó el sábado.

Los cambios, realizados a instancias del líder de la mayoría en el Senado, Tom Takubo, que es médico, permitirían que algunos jóvenes transgénero continuaran recibiendo intervenciones médicas bajo ciertas circunstancias, incluida la terapia hormonal si experimentan disforia de género severa.

Los profesionales médicos definen la disforia de género como una angustia psicológica grave que experimentan aquellos cuya identidad de género difiere del sexo asignado al nacer.

Durante un discurso en el pleno del Senado el viernes por la noche, Takubo hizo referencia a 17 estudios revisados ​​por pares que muestran una disminución significativa en las tasas de ideación suicida e intentos de suicidio entre jóvenes con disforia de género severa que tienen acceso a terapia con medicamentos.

“Estos niños luchan, tienen dificultades increíbles”, dijo.

La tasa de ideación suicida, o tener pensamientos o ideas suicidas, para los jóvenes transgénero en Virginia es tres veces más alta que la tasa para todos los jóvenes en el estado, según una investigación compilada por médicos de la Universidad de West Virginia usando datos de la Encuesta de comportamiento de riesgo juvenil de West Virginia . .

La versión del proyecto de ley aprobada por primera vez por la Cámara de Delegados de mayoría republicana de Virginia Occidental el mes pasado no contenía exenciones para la salud mental.

El sábado, la Cámara aprobó por unanimidad los cambios del Senado. El proyecto de ley enmendado luego fue aprobado 88-10, con todos los votos de ‘no’ provenientes de la cada vez más reducida delegación de demócratas del organismo.

El demócrata Del. Ric Griffith, quien fue el único legislador que habló en la sala sobre la medida, expresó su apoyo a las exenciones de salud mental y luego fue uno de los dos únicos legisladores del partido minoritario que votaron por el proyecto de ley enmendado.

“Hablamos mucho sobre ‘los padres saben qué es lo mejor para sus hijos’”, dijo el legislador del condado de Wayne. “Esta es una asignación bastante limitada cuando un niño podría tener tendencias suicidas”.

Según el proyecto de ley enmendado, una persona menor de 18 años debería ser diagnosticada con disforia de género severa por al menos dos proveedores médicos o de salud mental para tener acceso a la terapia con medicamentos, incluido un proveedor de salud mental o un especialista en medicina adolescente.

La dosis debe ser la más baja posible necesaria para “tratar la condición psiquiátrica y no con fines de alteración de género”, según el proyecto de ley.

Los proveedores deben estar específicamente capacitados para diagnosticar y tratar la disforia de género grave en adolescentes y brindar testimonio por escrito que indique que las intervenciones médicas son necesarias para prevenir o limitar las autolesiones posibles o reales. Los padres o tutores del menor estarían obligados a dar su consentimiento por escrito para los tratamientos.

La terapia hormonal no se podía proporcionar a los menores antes de la edad de la pubertad, algo que los médicos de West Virginia dicen que no sucede de todos modos.

El proyecto de ley incluye excepciones que se originan en la versión de la Cámara para las personas nacidas con un “trastorno médicamente verificable”, incluidas las personas con “características sexuales biológicas externas” ambiguas y para las personas que toman tratamientos por infección, lesión, enfermedad o trastorno que ha sido “causado por o exacerbada por la realización de procedimientos de transición de género”.

Las personas también pueden acceder al tratamiento si están en “peligro inminente de muerte o deterioro de una función corporal importante a menos que se realice una cirugía”.

La votación para enviar el proyecto de ley al gobernador se produjo dos días después de que una multitud de manifestantes descendiera al Capitolio estatal, donde se podían escuchar gritos de “los niños trans importan” desde la cámara del Senado mientras los legisladores debatían los proyectos de ley.

La demócrata Del. Danielle Walker, la única miembro abiertamente LGBTQ de la Legislatura, encabezó los cánticos del lema estatal: “Los montañeros siempre son libres”.