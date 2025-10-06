La FAA implementa nuevas medidas de seguridad tras una colisión en el aire en Washington D. C.
La Administración Federal de Aviación realizó cambios permanentes en la forma en que operan los helicópteros en el espacio aéreo alrededor de DC en respuesta a la colisión en el aire del 29 de enero cerca del Aeropuerto Nacional Reagan.
Los cambios incluyen rutas de helicópteros más restringidas desde el Aeropuerto Nacional Reagan a zonas de emergencia y de aplicación de la ley, reduciendo el tamaño de varias zonas de helicópteros y cerrando una ruta de vuelo.
Se realizaron ajustes similares en los aeropuertos internacionales de Baltimore Washington y Dulles para aumentar la distancia entre los helicópteros y los vuelos comerciales.
Según un comunicado de prensa de la FAA , también habrá un aumento de personal y apoyo en el Reagan, y se suspenderán los despegues desde el Pentágono hasta que la FAA y el Departamento de Defensa actualicen los procedimientos y solucionen los problemas técnicos.