La ciudad de Alejandría abre refugios de invierno

Los servicios de refugios de invierno durante la noche de la ciudad de Alexandria para personas y familias sin hogar están abiertos en dos ubicaciones. Carpenter’s Shelter administra los refugios de invierno (también llamados refugios de hipotermia) para brindar a los huéspedes un ambiente cálido, limpio y seguro lejos de los elementos y las bajas temperaturas durante la noche.

Durante noviembre, y entre el 1 de abril y el 15 de abril, el estado de funcionamiento del refugio depende del clima. Los refugios están abiertos todas las noches a partir de las 7 p.m. a las 7 a.m., entre el 1 de diciembre y el 31 de marzo, independientemente de las condiciones climáticas. El refugio de invierno ubicado en 2355-C Mill Road brinda servicios a adultos solteros, y Carpenter’s Shelter, ubicado en 930 N. Henry St., brinda servicios solo a familias.

Para ambos lugares, se tomará la temperatura al personal y a los invitados, se les harán preguntas estándar sobre síntomas de COVID-19 y se les pedirá que usen máscaras faciales, mantengan una distancia de 6 pies y usen desinfectante de manos durante la duración de su estadía. Se alentará a los huéspedes a lavarse las manos con agua y jabón al ingresar a las instalaciones y el personal desinfectará con frecuencia todas las áreas de alto contacto en todo el refugio.

El personal del refugio de invierno proporciona transporte hacia y desde los refugios en los siguientes lugares y horarios:

Ayuntamiento (301 King St.), 6:20 p.m.

Estación de metro Braddock Road (Kiss & Ride), 6:30 p.m.

Casa de Cristo (131 S. West St.), 6:40 p.m.

Por las mañanas, los huéspedes del refugio Mill Road serán transportados a David’s Place, el programa diurno del refugio Carpenter’s.

Se invita a los residentes interesados ​​en apoyar a sus vecinos en situación de desamparo a unirse a The Partnership to Prevent and End Homelessness (PPEH). La PPEH se esfuerza por garantizar la planificación, coordinación e implementación de una atención continua eficaz y eficiente para prevenir y acabar con la falta de vivienda en Alexandria.

También se alienta a los alejandrinos a controlar a los vecinos, por teléfono o chat de video, que pueden estar en riesgo de hipotermia y mantener a las mascotas en el interior tanto como sea posible. Visite el sitio web de la ciudad para obtener más información sobre cómo mantenerse a salvo durante la temporada de invierno y para otros cierres e información relacionados con el clima.