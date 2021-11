🧓🏻👵🏽Abuelos y Abuelas: Estos son los centros de actividades para personas mayores en PG

La Comisi贸n de Planificaci贸n y Parque de la Capital Nacional de Maryland (M-NCPPC) ofrece seis centros de actividades para personas mayores amigables y acogedoras, especialmente para personas de 60 a帽os o m谩s.

Estos centros de actividades para personas mayores ofrecen eventos especiales, viajes, clases, programas de salud, informaci贸n y referencias.

Proporcionado por el Departamento de Servicios para la Familia del Condado de Prince George, la Divisi贸n de Servicios para Ancianos, el programa de transporte y nutrici贸n para personas mayores con almuerzos calientes tambi茅n est谩 disponible en estos sitios.

CENTROS DE ACTIVIDAD PARA MAYORES

Centro de actividades para personas mayores de Camp Springs

Centro de actividades para personas mayores Evelyn Cole

Centro de actividades para personas mayores Gwendolyn Britt

Centro de actividades para personas mayores John E Howard

Centro de actividades para personas mayores de Langley Park

Centro de actividades para personas mayores Laurel-Beltsville

Programas para personas mayores de la SAARC

Requisitos de elegibilidad para el centro de actividades para personas mayores

Debe tener 60 a帽os o m谩s

Maryland-National Capital Parks and Planning Commission (M-NCPPC) PARKS DIRECT Identificaci贸n para personas mayores (ID): estas tarjetas de identificaci贸n para personas mayores son gratuitas para los residentes de Prince George y del condado de Montgomery. Los no residentes pueden unirse por una tarifa nominal. Para obtener su tarjeta, lleve un comprobante de residencia y edad a cualquier centro comunitario de M-NCPPC o centro de actividades para personas mayores en el condado de Prince George durante el horario de atenci贸n.

Capacidad para participar en actividades recreativas con una asistencia personal m铆nima.

Capacidad para atender las necesidades personales (es decir, higiene, alimentaci贸n, movilidad, medicaci贸n, etc.)