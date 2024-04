La batalla por el presupuesto de DC se intensifica por el fondo para educadores

Se está intensificando una batalla política sobre el presupuesto de DC, lo que llevó a la alcaldesa Muriel Bowser a criticar públicamente al director financiero de la ciudad.

En su plan presupuestario propuesto recientemente , Bowser recomendó recortar el Fondo de Equidad Salarial para Educadores de la Primera Infancia , que subsidia el pago de los maestros de guarderías y preescolares.

Bowser dijo que propuso el recorte debido a una demanda del director financiero Glen Lee, quien dijo que sería necesario agregar $217 millones a los fondos de reserva de la ciudad debido a la posibilidad de un flujo de efectivo inadecuado a finales de esta década.

Sin embargo, durante una conferencia de prensa el lunes, Bowser dijo que cree que Lee está “equivocado”.

«Creo que el director financiero se equivoca con la ley», dijo Bowser. «Y se equivoca sólo en las decisiones de sentido común que deben tomarse ahora versus dentro de cinco años».

Los comentarios de Bowser siguieron a los comentarios escritos del presidente del Consejo de DC, Phil Mendelson, quien dijo en un boletín que lucharía contra los recortes propuestos al Fondo de Equidad Salarial cuando publique sus revisiones al plan presupuestario de Bowser a finales de mayo.

«El presupuesto que presento restaurará la mayor parte, si no la totalidad, del Fondo de Equidad Salarial, y lo hará rechazando la insistencia del Director Financiero de que se deben agregar $217 millones a los ya sólidos fondos de reserva del Distrito», dijo Mendelson en el Boletin informativo. “No cumpliré”.

Después de que Mendelson publique sus revisiones presupuestarias, el Consejo de DC considerará formalmente el presupuesto.

«El Fondo de Equidad Salarial se restablecerá y las reservas se financiarán en su totalidad durante los próximos cuatro años», dijo Mendelson. “El director financiero se excedió en su autoridad cuando nos dijo al alcalde y a mí que las reservas debían completarse ahora”.

Lee ha indicado que si no se agregan $217 millones a los fondos de reserva de la ciudad, se negará a apoyar o certificar el plan presupuestario general.

Cuando se le preguntó a Bowser si en última instancia apoyaría un presupuesto que no tuviera el sello de aprobación de Lee, no dio una respuesta directa de sí o no.

“Sobre la cuestión de la certificación, creo que es desafortunado que haya que plantearse esa pregunta”, dijo Bowser. «No sabemos cuáles serán nuestros ingresos dentro de cinco años, por lo que no creo que sea apropiado que eliminemos programas que creemos que son efectivos para equilibrar un presupuesto dentro de cinco años».