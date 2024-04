Abren juicio al ex director médico del hospital de Virginia acusado de abuso sexual de ex pacientes

El ex director médico de un hospital de Virginia que atiende a niños vulnerables utilizó exámenes físicos como una “artimaña” para abusar sexualmente de dos pacientes adolescentes, dijo un fiscal el lunes, mientras que el abogado del médico negó “rotundamente” cualquier conducta inapropiada.

El juicio de Daniel N. Davidow de Richmond, quien durante décadas fue director médico del Hospital Cumberland para Niños y Adolescentes, comenzó el lunes por la mañana en el condado de New Kent, donde un juez sopesará los cargos en su contra.

Davidow, junto con el hospital y su empresa matriz, enfrenta un proceso civil separado en el que decenas de ex pacientes lo acusaron de tocamientos inapropiados, acusaciones que él también ha negado. Fue acusado penalmente en diciembre de 2022 de cuatro delitos graves en relación con las acusaciones hechas por dos de esos ex pacientes.

Las jóvenes, que eran adolescentes cuando fueron admitidas en Cumberland, testificaron el lunes y dijeron que Davidow les tocó los senos y los genitales durante un examen físico como parte del proceso de admisión.

“Lloré. Estaba en shock”, dijo una mujer al tribunal.

Una mujer dijo que el abuso continuó en exámenes posteriores y la otra dijo que tuvo encuentros adicionales en los que Davidow la tocó de manera inapropiada o la hizo sentir incómoda.

T. Scott Renick, fiscal principal del condado de New Kent, al este de Richmond, donde está ubicado el hospital, dijo en su declaración inicial que las niñas se encontraban en condiciones extremadamente vulnerables y vivían sin sus padres u otros cuidadores en el centro residencial especializado en casos complejos y a veces acepta pacientes de otros estados bajo orden judicial.

«La verdad es que los llamados exámenes fueron una artimaña» para tocar a las dos niñas de manera inapropiada, dijo Renick, y agregó que, como director médico del centro, Davidow «tenía control total sobre ellas».

El abogado defensor Craig Cooley dijo que Davidow niega “rotundamente” las acusaciones. Dijo que otros médicos que habían estado en la habitación con Davidow durante los exámenes como acompañantes testificarán que nunca vieron ningún contacto inapropiado de ninguno de los ex pacientes, y describió a Davidow como un médico dedicado y comprometido a ayudar incluso a los niños más difíciles o médicamente complejos. .

Cooley también expresó su preocupación por las motivaciones de los ex pacientes, señalando que cada uno de ellos busca muchos millones de dólares en el asunto civil pendiente.

«Tienen interés en el resultado de este caso», dijo.

Una de las ex pacientes le dijo a Cooley durante un intercambio de palabras que no estaba familiarizada con el sistema legal y que nunca se propuso obtener una compensación. Se comunicó con los abogados que la representaban en el caso civil porque pensó que podrían ayudarla “obteniendo justicia”, testificó.

Associated Press no nombra a ninguna de las mujeres porque generalmente no identifica a quienes dicen haber sido agredidas sexualmente.

Cerca del final de la audiencia del lunes, después de que la fiscalía concluyera su caso, Cooley, un conocido abogado defensor de Virginia, presentó una moción infructuosa para retirar los cargos, lo que generó preocupaciones sobre la credibilidad de las mujeres y las discrepancias entre varios relatos que habían dado sobre el presunto asesinato. mala conducta.

“Tenemos estas acusaciones, pero cambian”, dijo.

Renick respondió que Cooley estaba tratando de «meternos a todos en el bosque» al señalar lo que caracterizó como diferencias menores en los relatos que habían dado. Las inconsistencias o adiciones a los testimonios de las víctimas son normales, afirmó.

«Cuando los niños se presentan y revelan estas situaciones, no siempre es todo al mismo tiempo», dijo.

Davidow, de 71 años, se declaró inocente de dos cargos de delito grave de libertades indecentes y dos cargos de penetración de objetos sexuales, también un delito grave.

Cumberland, ubicado aproximadamente a media hora en auto, al este de Richmond, trata a niños y adultos jóvenes con necesidades médicas complejas, que incluyen enfermedades crónicas, lesiones cerebrales y trastornos neuroconductuales. Cooley lo describió como único en el país por el tipo de casos que acepta, y acepta referencias de pacientes de todo el mundo, dijo.

Se esperaba que Cooley, que enumeró a casi tres docenas de testigos que podrían ser llamados, comenzara a presentar su defensa el martes.

Se negó a hacer comentarios después de la audiencia del lunes, al igual que los abogados que representan a los ex pacientes en el caso civil.

La policía estatal de Virginia comenzó a investigar al personal del hospital en octubre de 2017, dijo una portavoz, y Davidow es al menos el tercer ex miembro del personal de Cumberland acusado de un delito en relación con un paciente.

Uno, un psicoterapeuta, fue acusado de abusar sexualmente de un paciente y se suicidó el mismo día que debía comparecer ante el tribunal para una audiencia de declaración de culpabilidad. La otra, una técnica conductual, fue sentenciada a un año de prisión después de no rebatir una acusación de que quemó intencionalmente a un niño discapacitado con agua hirviendo.

Cinco demandantes en el caso civil, que ha sobrevivido a un intento de los demandados de desestimarlo y a otro intento de reducir sus reclamos bajo la ley estatal de negligencia médica, serán juzgados en septiembre.