La alcaldesa Bowser lanza solicitudes para el programa de empleo juvenil

La alcaldesa Muriel Bowser y el Departamento de Servicios de Empleo (DOES) lanzaron oficialmente el período de solicitud para el Programa de Empleo Juvenil de Verano (MBSYEP) de la alcaldesa Marion S. Barry de 2023.

“El Programa de Empleo Juvenil de Verano de la alcaldesa Marion S. Barry es una inversión en nuestros jóvenes y una inversión en el futuro de DC. Hacemos un llamado a los jóvenes para que visiten summerjobs.dc.gov y presenten sus solicitudes. También hacemos un llamado a los padres y cuidadores para que les pregunten a sus adolescentes y adultos jóvenes en su vida si han presentado una solicitud”, dijo el alcalde Bowser. “También sabemos que hay muchas personas en DC que quieren ayudar a nuestros jóvenes a mantenerse involucrados en actividades productivas durante los meses de verano. Si es un empleador, esta es una oportunidad importante para dar un paso al frente y apoyar a un joven residente de DC”.

Durante varias décadas, el Programa de Empleo Juvenil de Verano de Mayor Marion S. Barry ha brindado una oportunidad justa a los jóvenes en DC. Cada año, el programa brinda a más de 14,000 jóvenes del Distrito la oportunidad de ganar mientras aprenden y exploran posibles carreras. El programa se asocia con cientos de empleadores para brindar capacitación y orientación relevantes a los jóvenes de DC para ayudarlos a desarrollar los hábitos de trabajo positivos y las habilidades necesarias para asegurar un futuro empleo.

Este verano, el programa volverá a incluir más colocaciones en persona y se espera que el 90 % de las colocaciones sean en persona. MBSYEP sigue un modelo de ganar y aprender, y el verano pasado, los salarios aumentaron para participantes de todos los grupos de edad. Este verano, los salarios para el grupo de mayor edad aumentarán a $17/hora, de acuerdo con el salario mínimo del Distrito.

La fecha límite para solicitar MBSYEP es el martes 28 de febrero. Los jóvenes seleccionados pasarán seis semanas de experiencia laboral de verano enriquecedora y constructiva a través de colocaciones subsidiadas en los sectores público y privado. La orientación para el programa comienza el lunes 26 de junio y el programa finaliza el viernes 4 de agosto de 2023.

Para lanzar el programa de este año, el alcalde Bowser participó en un podcast de preguntas y respuestas con participantes jóvenes del programa de transmisión de radio de Deanwood en The Village Café DC. The Village Café DC es un empleador anfitrión de MBSYEP que es copropietario del ex participante de MBSYEP, Kevon King.

Además de alentar a los jóvenes a postularse para MBSYEP, el alcalde también hace un llamado a los empleadores locales para que se asocien con el Distrito para recibir a los participantes. Los empleadores interesados ​​en recibir participantes también pueden presentar su solicitud a través de summerjobs.dc.gov.

Para obtener más información sobre MBSYEP, visite summerjobs.dc.gov .